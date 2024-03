Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 27 Febbraio 2024

Un professore

Un Professore 2 raggiunge gli USA al Filming Italy Los Angeles

Continua il successo di Un Professore che si prepara a raggiungere gli Stati Uniti con la stagione 2 in occasione del Filming Italy Los Angeles. Stiamo parlando di un festival dedicato alla valorizzazione del cinema italiano all’estero.

Quella di quest’anno è la nona edizione e vedrà tra gli ospiti, intesi come titoli e come personalità, nomi importanti della nostra industria dell’intrattenimento.

Poche ore fa Banijay, società produttrice della fiction, ha dato comunicazione sui social che il secondo capitolo della storia di Dante sarebbe stata proiettata in occasione di questo grande evento proprio oggi.

Un Professore 2 vola in California! La serie sarà proiettata oggi al Filming Italy Los Angeles.

Così recita il tweet dedicato. Oltre alla proiezione di film, documentari e serie TV italiane, si terrà anche una premiazione. Tra i protagonisti ci saranno Alba Rohrwacher, Riccardo Scamarcio, Matteo Garrone, Giacomo Gianniotti e i Manetti Bros.

Anche nella stagione 2 di Un Professore, il cuore pulsante della serie + il liceo Leonardo Da Vinci con la classe di Dante Balestra frequentata da Simone e Manuel. La relazione tra il professore e Anita procede a gonfie vele, per la gioia dei figli.

Questo raggiunto equilibrio è però ben presto spezzato da una serie di avvenimenti che li costringono a nuove domande sui reciproci sentimenti. Come se non bastasse, Dante si ritrova a fare i conti con una drammatica novità, che mette in crisi tutte le sue certezze.

Ricordiamo in conclusione che Un Professore tornerà su Rai 1 nel 2025 con la stagione 3.