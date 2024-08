Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

5 Agosto 2024

Anticipazioni Un posto al sole di martedì 6 agosto 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 6 agosto 2024.

Nella puntata precedente, restare a Napoli con Luca o andare in vacanza ad Agrigento con il resto della famiglia? Giulia dovrà scegliere mentre Renato le darà filo da torcere. Tornati a Napoli, Silvia e Michele saranno coinvolti nella crisi tra Guido e Mariella mentre Samuel propone a Micaela di fare una vacanza insieme.

Trama puntata martedì 6 agosto 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 6 agosto 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo, Michele comincia a patire la convivenza con Guido; Mariella, delusa dal comportamento del marito e preoccupata per Lollo, farà a Guido un appello molto sentito. Nonostante lo scontro con l’ex marito l’abbia molto provata, Giulia deciderà di partire con Luca lasciando a Raffaele il compito di ricucire con Renato. La vacanza di Micaela con la madre sarà tutt’altro che tranquilla, Samuel metterà la ragazza davanti a un doloroso interrogativo.

La settimana dal 5 al 9 agosto sancirà la fine di questa stagione di Un posto al sole, che poi andrà in pausa per due settimane dal 12 al 23 agosto. Le nuove puntate inizieranno lunedì 26 agosto.

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario.