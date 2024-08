News e anticipazioni

Martina Pedretti | 5 Agosto 2024

House of the Dragon

La regista del finale di House of the Dragon 2 spiega perché ci sono quei cameo nell’ultimo episodio della stagione

ATTENZIONE SPOILER: questo articolo contiene spoiler sul finale della seconda stagione di House of the Dragon

Come sa chi ha visto questa stagione, Daemon Targaryen ha avuto una serie di visioni inquietanti e piene di cameo, ma questo ultimo episodio arriva a un livello superiore. La strega Alys Rivers porta Daemon a un albero, dove ha delle visioni del futuro imminente.

Qui vede Brynden Rivers, ovvero il Corvo a tre occhi, gli Estranei e anche Daenerys Targaryen con i suoi tre cuccioli di drago. Daemon vede anche se stesso annegare, Rhaenyra seduta sul Trono di Spade, un drago morto e una pila di cadaveri. La visione termina con Helaena che lo fissa, dicendogli che deve fare la sua parte nella grande storia di Westeros.

La visione spaventa Daemon al punto che si convince di doversi inginocchiare a Rhaenyra e così farà. In un’intervista con Variety, Geeta Vasant Patel che ha diretto l’episodio finale di questa stagione, spiega come ha creato la visione ricca di cameo di Daemon.

Quando ho letto la sceneggiatura per quella scena, mi sono sentita onorata di poter partecipare alla sua creazione. Quando ho ricevuto la sceneggiatura, dovevo capire la sua direzione. Vedi Daenerys, ma come la vedi? Vedi il suo viso? Cosa sta facendo? Ho pensato che i draghi che escono da lei nell’ombra sarebbero stati davvero interessanti perché non riguarda Daenerys, ma la storia. Siamo dal punto di vista di Daemon, quindi quella visione doveva raccontare a lui la storia del suo popolo e che Rhaenyra doveva essere sul trono. È molto allettante dire, “Facciamo vedere Daenerys! Zoomiamo su questo!” Ma non è questo il punto. Infatti, Daemon non sa chi è. Deve far capire a Daemon che deve inginocchiarsi a Rhaenyra volontariamente.

Ero molto concentrata su “Se questa cosa deve essere in questa visione, che scopo ha? Quale parte della storia racconta? Quanto dobbiamo raccontare la storia? Non pensiamo affatto al fatto che questo personaggio è un favorito dei fan”. Questo è stato davvero ciò che ho cercato di fare nel mettere insieme gli storyboard, e poi nell’eseguirli. Ecco perché non ci sono molte cose extra. Avrebbero potuto esserci, ma non è questo il punto. Se non ci concentriamo sul punto della storia, diventa solo un montaggio senza senso.

Dopo aver passato gran parte della stagione immerso nella triste solitudine di Harrenhal, tormentato dai ricordi del passato e con l’idea che sarebbe stato lui, con questa visione Daemon Targaryen ha finalmente compreso il vero significato del suo soggiorno nelle Terre dei Fiumi.

Nel finale della seconda stagione, Daemon vede gli eventi di Game of Thrones. La visione di Daenerys potrebbe avvalorare l’idea che sia lei, e non Jon Snow, il vero Principe che fu Promesso, una questione molto dibattuta dai fan della saga.

House of the Dragon con il suo cameo sottolinea l’importanza della dinastia Targaryen nella protezione del regno da una minaccia futura. Come spiegato da Viserys, solo un Targaryen sul Trono di Spade, capace di unire il regno, può garantire la salvezza di Westeros.