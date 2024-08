News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 31 Luglio 2024

House of the Dragon

Un dettaglio notato dai fan in House of the Dragon 2 esprime il forte legame tra Rhaenyra e il suo drago Syrax

Il dettaglio in House of the Dragon 2

La battaglia finale tra Verdi e Neri di House of the Dragon 2 è ormai agli sgoccioli. Lo ammettiamo, è in diversi articoli che usiamo incipit di questo tipo per sottolineare l’arrivo di uno scontro che sembra evitabile ma che viene rimandato puntata dopo puntata.

La “Danza dei Draghi” narrata dai romanzi di George R.R. Martin si sta facendo attendere parecchio e, con molta probabilità, entrerà nel vivo solo nelle future stagioni. Siamo infatti arrivati al settimo e penultimo episodio della seconda annata, che si concluderà ufficialmente domenica prossima con il season finale.

In “The Red Sowing” Rhaenyra ha chiaro in mente che l’unico modo per poter neutralizzare Vhagar, l’enorme drago di Aemond, è quello di avere ulteriori draghi nella sua compagine. Chiama perciò a raccolta tutti i bastardi Targaryen disseminati nel Regno con la promessa che, almeno un paio di loro, avrebbero potuto reclamare un drago.

I due uomini che riescono nell’impresa sono Hugh the Hammer e Ulf the White, che riescono a domare rispettivamente Vermithor (il drago più grande dopo Vhagar) e Silverwings. Oggi però vogliamo focalizzarci sulla meravigliosa scena conclusiva dell’episodio in questione, che ci ha regalato un meraviglioso dettaglio che collega Rhaenyra al suo drago Syrax.

Rhaenyra e Syrax indossano lo stesso diadema

I fan di House of the Dragon 2 hanno infatti notato che la legittima erede al trono di Viserys I e il suo drago indossano lo stesso gioiello. Nell’immagine che vi mostriamo qui in alto abbiamo evidenziato nei dettagli i due diversi diademi. Si può notare che l’enorme cuore al centro sia lo stesso.

Un dolce particolare che conferma quanto nella serie il rapporto tra i Targaryen e i loro draghi sia speciale e sia al pari di quello tra una madre e dei figli. Rhaenyra è pronta ad affrontare i Verdi guidati da Alicent con tre nuovi draghi al suo cospetto. Siete pronti al gran finale?