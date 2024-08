News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 31 Luglio 2024

Elite

Chi è Nuno Gallego

Nuno Gallego è senza ombra di dubbio una delle novità più apprezzate di Elite 8. L’ottava stagione del teen drama Netflix segna l’addio a Las Encinas e al gruppo di studenti che, per diversi anni, hanno ottenuto un discreto successo in tutto il mondo.

Lo scorso 26 luglio sulla piattaforma sono arrivati gli 8 episodi che mettono fine (per il momento) a una delle serie più controverse dell’ultimo periodo. Stagione dopo stagione, annata dopo annata, il cast di Elite ha subito delle modifiche e ha visto numerose new entry avvicendarsi.

Allo stesso modo sono usciti di scena diversi personaggi principali che abbiamo imparato ad amare e ad apprezzare. Come dimenticare gli studenti della prima annata come Carla, Guzman, Lu, Samuel e tanti altri. Anche nell’ultimo ciclo di episodi diversi nuovi ingressi sono entrati nel cast.

Ce n’è uno in particolare che ha catturato l’attenzione del pubblico. Stiamo parlando di Nuno Gallego, che nella serie veste i panni di Hector Krawietz. Quest’ultimo viene presentato insieme a sua sorella Emilia come il capo degli Alumni, associazione degli ex studenti della scuola in cui si può accedere solo se sei scelto direttamente da un membro.

All’interno di questo club esclusivo Hector conoscerà Joel (interpretato da Fernando Lindez, conosciuto durante la settima stagione) e i due inizieranno una liason passionale ma allo stesso tempo pericolosa. Prima di ottenere questo ruolo, che gli ha permesso di raggiungere una popolarità mondiale, Gallego è apparso in una serie che ha un legame speciale con l’Italia. Ci riferiamo a UPA Next , sequel della più nota Paso Adelante.

La serie spagnola dedicata al mondo della danza e dello spettacolo in generale ottenne un enorme successo nel nostro paese. Il 25 dicembre del 2022 arriva in Spagna il sequel, che vede il ritorno di storici personaggi (come Rober, Lola e Silvia) al fianco di una nuova generazione di talenti.

Nuno Gallego in UPA Next

Tra questi c’era anche Nuno, che vestiva i panni di Dario. Dopo gli 8 episodi che hanno composto la prima stagione non sappiamo se UPA Next avrà un seguito. Al momento pertanto non è confermata neanche la presenza di Gallego in un eventuale seconda stagione.