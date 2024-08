Cinema e Celebrity

31 Luglio 2024

Deadpool & Wolverine

Grazie all’iconica scena del ballo di Deadpool in Deadpool & Wolverine Bye Bye Bye degli NSYNC schizza in classifica

Il boom di Bye Bye Bye

Deadpool & Wolverine sta conquistando record su record non soltanto “personali” ma anche per altri. Qualche giorno fa, grazie a un esordio stratosferico del film al botteghino, il MCU è riuscito nell’impresa monstre di superare i 30 miliardi di dollari di incasso.

In pochi giorni la pellicola ha superato i 500 milioni di dollari di incasso al box office. Secondo alcune previsioni la coppia d’oro formata da Ryan Reynolds e Hugh Jackman sarà in grado di superare la soglia del miliardo di dollari già al termine del prossimo weekend.

Ma, come abbiamo rivelato all’inizio, il successo di Deadpool & Wolverine non è soltanto “diretto”. Chi ha già avuto modo di guardare il film al cinema avrà senz’altro apprezzato la scena del ballo di Deadpool. Proprio in questi giorni vi abbiamo segnalato che no, non è stato Reynolds a ballare quella coreografia ormai iconica ma una controfigura.

Intanto però la canzone che ha fatto da colonna sonora a quel magico momento sta avendo una seconda vita nelle classifiche di tutto il mondo. Il brano in questione si intitola Bye Bye Bye ed è uno dei successi più grandi degli NSYNC, storica boyband degli anni ’90 che ha dato il via alla carriera di Justin Timberlake.

Nonostante il brano sia uscito ben 24 anni fa sta rientrando a bomba in classifica proprio grazie alla pellicola Marvel. Nel corso delle ultime 24 ore la canzone è balzata fino al 16esimo posto nella classifica globale di Spotify con più di 3,344 milioni di stream.

I numeri raggiunti da Bye Bye Bye sono solo all’inizio e, ne siamo certi, sono destinati ad aumentare insieme alla popolarità di Deadpool & Wolverine. Negli ultimi anni un effetto dirompente di questo tipo era già stato ottenuto da altri pezzi del passato.

Citiamo, per il mondo delle serie tv, il caso di Running Up That Hill di Kate Bush, divenuta una vera e propria hit grazie a Stranger Things nonostante fosse un brano degli anni ’80.

Al cinema segnaliamo il caso di Unwritten di Natasha Bedingfield, canzone rinata in termini di vendite grazie a Tutti tranne te. Infine c’è il caso di Murder on the dancefloor di Sophie Ellis Bextor. Il brano è balzato nuovamente in classifica grazie all’iconica scena finale di Saltburn.