Federico Cesari e Benedetta Porcaroli insieme su Rai Uno

Federico Cesari e Benedetta Porcaroli faranno presto coppia in un nuovo film per Rai Uno. Nelle scorse ore il profilo X Cinguetterai, uno dei più aggiornati in materia di novità sulla tv di Stato, ha svelato che i due attori saranno i protagonisti di una pellicola per il primo canale dedicata a Giovanni Pascoli.

Le riprese del film, che racconterà la vita del ‘poeta del fanciullino’, inizieranno il prossimo autunno a Castelvecchio. La regia sarà affidata a Giuseppe Piccioni mentre la sceneggiatura sarà curata da Sandro Petraglia (noto per essere tra gli sceneggiatori di Un professore, fiction di successo di Rai Uno) e Lorenzo Bagnatori.

Il film tv su Pascoli chiude una trilogia dedicata ai più grandi poeti della letteratura italiana. Questa “saga” comprende anche Folle d’amore – Alda Merini, che ha fatto parte della passata stagione televisiva, e Leopardi. La pellicola che vede protagonista Leonardo Maltese esordirà nel corso dell’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Federico Cesari e Benedetta Porcaroli sono tra le nuove leve più apprezzate dal cinema e della tv. Cesari ha raggiunto la popolarità grazie al ruolo di Martino in Skam Italia. Il suo personaggio è stato il protagonista assoluto della seconda stagione del teen drama, diventata una delle più apprezzate dal pubblico.

Il prossimo 26 settembre l’attore tornerà su Netflix con la seconda stagione di Tutto chiede salvezza. Cinque nuovi episodi che ci mostreranno nuovamente Daniele (Cesari) e un ospedale psichiatrico che fa da sfondo alle storie dei personaggi.

Porcaroli ha invece riscontrato un enorme successo grazie a Baby. La serie Netflix fu molto apprezzata anche all’estero dove, in questi anni, Benedetta ha continuato a lavorare. In questi giorni è uscito nei cinema italiani Immaculate, horror movie che vede come protagonista la star americana Sydney Sweeney.

Negli ultimi anni l’attrice ha avuto diversi ruoli di spicco al cinema e nel 2024 tornerà su Netflix con la serie Il gattopardo, basata sull’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.