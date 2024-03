Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 14 Marzo 2024

Fiction Rai

La Rai ha realizzato per il primo canale un film TV dal titolo Folle d’Amore – Alda Merini, sulla vita della nota poetessa e scrittrice italiana: trama, quando va in onda, cast e streaming.

Folle d’Amore Alda Merini film TV quando va in onda

Dopo Califano, Rai passa dalla musica alla poesia con una storia dedicata ad Alda Merini, a ciò che ha dovuto affrontare nel corso della sua esistenza e alle sue opere.

Qualora vi steste domandando quando va in onda il film TV Folle d’Amore – Alda Merini su Rai 1, dovete sapere che siamo già a conoscenza della data di uscita.

Il primo canale accoglierà questa storia il 14 marzo 2024, prendendo il posto di Doc – Nelle tue mani, la cui terza stagione si è conclusa la settimana precedente.

Trama e news sul film TV Folle d’Amore Alda Merini

Come detto in apertura, la trama del film TV Folle d’Amore – Alda Merini racconta la vita complessa e la carriera della nota poetessa italiana. Nata a Milano il 21 marzo 1931, a 15 anni già scrive poesie. Tutto fa presagire un futuro di successi. A 23 anni si sposa.

La scrittura, il lavoro e la nascita di due bambine innescano, in una natura fragile e ipersensibile come la sua, un disturbo bipolare che l’accompagna poi per la vita. Una sera il marito Ettore rientra ubriaco e Alda lo accoglie infuriata, facendo una terribile scenata.

Allarmato, il marito chiama un’ambulanza e finisce ricoverata in manicomio, dove resterà per oltre un decennio, con sporadici rientri a casa. Intanto le figlie sono diventate quattro, affidate ad altre famiglie. Tornata stabilmente a casa, Alda inizia una nuova vita: scrivere poesie è la sua passione e la sua vera vocazione.

E arrivano anche i primi riconoscimenti, sino alla consacrazione letteraria. A 54 anni, ormai vedova, sposa il poeta Michele Pierri e si trasferisce a Taranto. Ma la felicità non dura a lungo, perché Michele muore poco dopo. Rientrata a Milano, Alda non si dà per vinta e si afferma come una delle figure di riferimento della vita culturale italiana.

Cast, attori e personaggi

Nel cast del film per la TV su Alda Merini troviamo Laura Morante nei panni della protagonista, la poetessa e scrittrice italiana. Al suo fianco hanno recitato poi i seguenti attori con i rispettivi personaggi:

Federico Cesari è Arnoldo Mosca Mondadori

Rosa Diletta Rossi è Alda Giovane

Sofia D’Elia è Alda Adolescente

Luca Cesa è Ettore Carniti

Giorgio Marchesi è Dottor Enzo Gabrici

Mariano Rigillo è Michele Pierri

Francesca Beggio è Emilia Painelli Merini

Ludovico Succio è Giacinto Spagnoletti

Il film per la TV è una co-produzione Rai Fiction e Jean Vigo Italia. La regia è nelle mani di Roberto Faenza, che ha firmato anche la sceneggiatura insieme a Lea Tafuri.

Folle d’Amore Alda Merini streaming

Dove vedere in streaming il film TV Folle d’Amore – Alda Merini? Semplice: trattandosi di una produzione originale della Rai, il titolo verrà caricato sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password, quando richiesto.