Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 14 Marzo 2024

Don Matteo

Il nuovo capitano Diego Martini di Don Matteo 14 si mostra

Su Rai 1 è in arrivo la quattordicesima stagione di Don Matteo, guidata da Raoul Bova nelle vesti di Don Massimo. Negli episodi inediti farà il suo debutto il nuovo capitano Diego Martini, presentato poco fa dal profilo ufficiale della serie.

Con un video su Instagram Eugenio Mastrandrea, che interpreta il nuovo capitano Diego Martini, si presenta al pubblico scherzando sul suo ruolo segreto in Don Matteo 14.

Ecco il video:

Sarà quindi lui a guidare la Caserma dei Carabinieri di Spoleto nelle puntate in arrivo prossimamente su Rai 1. La prima serata dovrebbe andare in onda giovedì 4 aprile, per un totale di dieci appuntamenti, ma al momento non c’è ancora la conferma definitiva.

Dalle prime anticipazioni scopriamo che il Maresciallo Cecchini deve affrontare nuovi cambiamenti, visto che è in arrivo un nuovo Capitano, Diego Martini. L’uomo vuole riconquistare la pubblico ministero Vittoria Guidi e la loro storia sarà uno dei punti cardine di questa stagione. Lei, infatti, sta per sposarsi con un altro!

Oltre al capitano Diego Martini, tra le new entry della stagione troviamo quindi Gaia Messerklinger nei panni di Vittoria Guidi e anche Federica Sabatini, che interpreterà Giulia Mezzanotte, ovvero la sorellastra di don Massimo. Il loro ingresso nel cast regalerà ai fan di Don Matteo nuove trame avvincenti e misteri da risolvere.

Che ne pensate del capitano Diego Martini? Vi piace il personaggio di Eugenio Mastrandrea?