Martina Pedretti | 14 Marzo 2024

Everywhere I go

Le anticipazioni di Everywhere I go del 15 marzo

News e trama Everywhere I go di venerdì 15 marzo 2024, cosa succede nella puntata della nuova serie turca su Mediaset Infinity? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News Everywhere I go venerdì 15 marzo 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Everywhere I go: l’appuntamento, come per Dreams and Realities e My Home My Destiny, è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata del 15 marzo 2024.

Dove eravamo rimasti? Nella puntata in onda mercoledì 14 marzo, Burak scopre che Selin, Merve e Ayda si sono intrufolate per consegnare la busta al signor Yildirim. Le tre ragazze riescono infatti a entrare nell’edificio del signor Yildirim, ma rimangono chiuse nell’archivio.

Il signor Yildirim accetta le condizioni della figlia, così da poterla vedere almeno due volte l’anno. Intanto Selin decide di seguire Demir e Alara per cercare di scoprire cosa ne sarà del progetto dell’hotel.

Trama puntata giovedì 15 marzo 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Everywhere I go – Coincidenze d’amore di venerdì 15 marzo 2024!

Nel nuovo episodio dell’unica stagione di Everywhere I go – Coincidenze d’amore, Merve incontra Bora ma ha delle riserve, e non vuole affrettare le cose, mentre il ragazzo è deciso a portare avanti la loro relazione.

Ferruh, Bora e Burak scoprono che Taylan, dopo essere stato picchiato da Muharrem, è ricoverato in ospedale e vanno a trovarlo. Muharrem così dà loro il badge di Taylan, per intrufolarsi nell’edificio del Signor Yildrim e recuperare la busta con le foto ricattatorie.

Demir e Selin non fanno che discutere per la gestione della casa, mentre Firuze e Leyla cercano di farli innamorare, per non affrontare la questione suddivisione della casa.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di venerdì 15 marzo 2024 di Everywhere I go – Coincidenze d’amore.

Streaming Everywhere I go Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Everywhere I go – Coincidenze d’amore in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.