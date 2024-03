News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 14 Marzo 2024

Mare Fuori

Ludovica Coscione ha rivelato che sognava un finale tragico per la coppia formata da Edoardo e Teresa in Mare Fuori

La confessione di Ludovica Coscione

Ludovica Coscione ha più volte rivelato che sente sia arrivato il momento di lasciare andare la sua Teresa. L’attrice fa parte del cast di Mare Fuori sin dalla sua primissima puntata con un ruolo che ha pian piano, scena dopo scena, conquistato l’affetto del pubblico.

Uno dei motivi dell’affetto dei fan per il suo personaggio è sicuramente legato alla storia d’amore tra quest’ultima ed Edoardo. Gli Edoresa, così sono chiamati dai fan, sono state tra le coppie più amate dai telespettatori in tutti questi anni. Usiamo il passato per parlare di loro perché quanto accaduto nelle ultime puntate, e le dichiarazioni degli attori, ci lasciano pensare che non ci sarà nessun happy ending per loro.

Edoardo prova a cambiare vita dopo aver scoperto che Teresa è in dolce attesa. Il suo tentativo però farà ben presto i conti con la sua natura. Il detenuto abbandonerà ancora una volta la ragazza, sceglierà Carmela e soprattutto il potere. Nel finale di stagione però qualcosa va storto e quanto accaduto nell’ultimo episodio potrebbe chiudere per sempre il percorso di Conte nella serie.

Edoardo è stato infatti colpito alle spalle con una pala e rinchiuso all’interno di una cripta. Con molta probabilità il personaggio potrebbe essere morto e Matteo Paolillo potrebbe aver di fatto detto addio alla serie. Un epilogo che ha soddisfatto, in parte, Ludovica Coscione.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage l’attrice ha confessato che immaginava un finale diverso per Teresa ed Edoardo. “Non mi aspettavo che non ci fosse l’happy ending con Edoardo. Ci ho creduto così tanto in questi quattro anni che ho pensato ‘questa è la volta buona’“, ha spiegato.

Il finale di Ludovica Coscione

La Coscione ha poi aggiunto che un’ipotesi poteva essere quella di un destino tragico alla ‘Romeo e Giulietta’ per la coppia. “Magari li avrei fatti morire insieme, oppure lei avrebbe potuto accompagnarlo a recuperare i soldi dei Ricci. Mi è dispiaciuto che non ci sia stato un dialogo tra loro, si sarebbero potute aprire tante strade“, conclude.