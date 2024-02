Califano film TV su Rai 1: quando va in onda, trama, cast

Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 11 Febbraio 2024

La Rai ha realizzato per il primo canale un film TV sulla vita del cantante Franco Califano: trama, quando va in onda, cast e streaming.

Califano film TV trama e anticipazioni

Tra le numerose fiction a cui la Rai ha lavorato per il 2024, spicca anche un film per la TV con un protagonista inaspettato: Leo Gassmann. Il cantante, infatti, è alla sua prima esperienza da attore ed interpreta un giovane Franco Califano.

Il titolo racconta proprio la vita privata e professionale del noto artista italiano e lo fa partendo dal 1984, per tornare poi indietro di circa vent’anni, approfondendo gli inizi della sua carriera.

La narrazione parte al Teatro Parioli di Roma, sul cui palco il Califfo sta per salire per il suo ennesimo spettacolo, quando inaspettatamente viene arrestato i camerino.

È proprio in questo momento che il tempo si riavvolge e ci troviamo così nel 1961. Franco ha 22 anni, vive a Roma con la madre e il fratello, scrive poesie e sogna la Dolce Vita.

Conosce Rita, suo primo amore, con la quale si sposa e avrà la sua unica figlia. Ma

a Califano la quotidianità ordinaria va troppo stretta e nel 1963 abbandona

tutto e si trasferisce a Milano, ospite di Edoardo Vianello.

Qui inizia a scrivere canzoni, a frequentare più donne, a consumare droga e a fare amicizie importanti, come quelle con Gianni Minà e Ornella Vanoni. Arrivano poi i primi successi, ma l’uso di droga nel 1968 lo costringe a qualche mese in una clinica.

Il Califfo però è determinato, ambizioso e ricomincia da zero. Con Edoardo Vianello fonda la Apollo Records, scommette sui Ricchi e Poveri e li porta a Sanremo.

Eppure, anche questo momento di successi e apparente felicità non è destinato a durare: ben presto Califano torna a sentirsi in gabbia e viene nuovamente arrestato per droga.

Il carcere è per lui un colpo di grazia, ma anche un’occasione di rinascita. Franco riesce ad ottenere gli arresti domiciliari, torna a scrivere ed incide l’album Impronte Digitali, la sua più grande eredità.

Quando va in onda il film TV Califano

Curiosi di sapere quando va in onda il film TV Califano su Rai 1? Fortunatamente siamo già a conoscenza della data di uscita. Il primo canale ha accolto questa storia l’11 febbraio 2024.

Si tratta della domenica che chiude la settimana del Festival di Sanremo ed infatti, il film ha avuto un piccolo spazio promozionale proprio durante la kermesse, con Leo Gassmann che si è esibito sulle note di Tutto il resto è noia. Le riprese si sono svolto durante il 2023.

Cast, attori e personaggi

Come anticipato, il protagonista è Leo Gassmann, il quale veste i panni di un giovane Franco Califano e per farlo ha anche dovuto dimagrire di qualche chilo. Il cast del film TV, poi, include anche i seguenti attori, con i rispettivi personaggi:

Giampiero De Concilio è Antonello Mazzeo

Valeria Bono è Ornella Vanoni

Andrea Ceravolo è Gianni Minà

Angelica Cinquantini è Mita Medici

Angelo Donato Colombo è Francis Turatello

Jacopo Dragonetti è Edoardo Vianello

Andrea Dugoni è Alfredo Rossi

Rosa Palasciano è Jolanda

Antonio Perna è Elio

Celeste Savino è Rita De Tommaso

Tiziano Scirè è Paolo

Simone Spinazzè è l’avvocato

Califano è una produzione Greenboo Production, in collaborazione con Rai Fiction. La regia è nelle mani di Alessandro Angelini, mentre la sceneggiatura vede la firma di Isabella Aguilar e Guido Iuculano.

Califano streaming

Dove vedere in streaming il film TV Califano? Semplice: trattandosi di una produzione originale della Rai, il titolo verrà caricato sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password, quando richiesto.

Trailer e video

Per concludere questo approfondimento, vi lasciamo anche il trailer del film TV su Franco Califano: