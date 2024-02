Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 9 Febbraio 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di lunedì 12 febbraio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole lunedì 12 febbraio 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 12 febbraio 2024.

Ornella continua a nutrire dubbi su Luca e Giulia gli mostra tutto il proprio sostegno emotivo, ma l’uomo ha un altro vuoto di memoria: come reagirà a questo nuovo segnale della malattia? Serena e Filippo riescono ad organizzare una bella festa di Carnevale per Irene che sembra aver ritrovato il suo buonumore, ma, ancora una volta, qualcosa destabilizzerà la bambina.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario – per la replica della puntata appena trasmessa o delle precedenti.