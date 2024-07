Un posto al sole: quando va in pausa ad agosto 2024

Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 22 Luglio 2024

Un Posto al Sole

Un Posto al Sole quando va in pausa? La soap va in vacanza ad agosto 2024

Come ogni anno Un posto al sole va in vacanza, per due settimane da lunedì 12 agosto fino a venerdì 23 agosto 2024. Le nuove puntate della soap non andranno in onda perché arriva la solita pausa estiva: niente anticipazioni.

Come ogni anno, ad agosto la fiction si prende una vacanza di un paio di settimane per poi tornare a fine estate. Sappiamo infatti che la stagione televisiva 2024/2025 vanterà ancora la presenza di UPAS per i palinsesti Rai.

Quando torna Un Posto al Sole?

Gli spettatori non vedranno UPAS nella settimana dal 12 al 16 agosto 2024. Lo stesso discorso varrà anche per la successiva, dal 19 al 23 agosto 2024, che proseguirà la pausa estiva. Al suo posto Rai trasmetterà delle puntate speciali Best Of della soap, guidate da Rosa. Presto scopriremo quali saranno queste storie nella prima e nella seconda settimana di pausa.

Quando tornerà quindi Un posto al sole? Da lunedì 26 agosto si potrà tornare a guardare la longeva soap opera tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20:45, sempre in prima visione su Rai 3.

Per non perdere quanto accaduto prima della pausa, leggete le anticipazioni di Un posto al sole delle settimane passate.

Streaming su RaiPlay

Le puntate di Un posto al sole andate in onda precedentemente, non solo ad agosto, si recuperare in streaming, su RaiPlay. Quando la programmazione TV ripartirà, i nuovi episodi invece si potranno vedere, in diretta o in versione on demand, sempre sulla piattaforma Rai.