La reunion di Un medico in famiglia

Passano i giorni, cambiano i protagonisti ma il grido resta sempre unanime e urla “reunion di Un medico in famiglia“. Sono ormai diverse settimane che si parla, in maniera sempre più insistente, sui vari canali Rai di una possibile nuova stagione della storica fiction.

La serie è terminata nel 2016 con la decima stagione, che non ha risposto a tutte le domande rimaste in sospeso. Da ormai diverso tempo Lino Banfi, che dello show è stato assoluto mattatore grazie al suo ruolo di nonno Libero, fa sognare i fan parlando di un ipotetico sequel.

Sulla vicenda sono stati coinvolti, a vario titolo, anche altri ex protagonisti. Una di loro è Lunetta Savino, storica interprete di Cettina e di recente protagonista della nuova fiction Libera. Ospite a Domenica In l’attrice ha tenuto una porticina aperta a un ipotetico ritorno della serie per una nuova stagione.

Nelle ultime ore anche Margot Sikabonyi si è detta pronta a tornare. L’attrice, che per 9 stagioni ha interpretato il ruolo di Maria Martini, è stata ospite a La volta buona e ha risposto affermativamente all’invito della conduttrice Caterina Balivo su una reunion di Un medico in famiglia.

“Sono pronta. Andiamo, è un sì….certo!“, ha dichiarato. Durante la puntata ha fatto una sorpresa alla sua ex collega anche Eleonora Cadeddu, che per tutte e 10 le stagioni ha vestito i panni di Anna (sua sorella minore). Anche quest’ultima si è detta propensa ad accettare una proposta di questo tipo.

Nel corso dell’ospitata Balivo ha anche interrogato Sikabonyi su alcune fughe dal set di cui si è resa protagonista nel corso degli anni. “Non erano proprio fughe, quel luogo per me era casa – ci ha tenuto a specificare Margot – Semplicemente ero molto giovane quando sono capitata in questa casa meravigliosa. E a volte quando si cresce c’è una ricerca di identità fondamentale per un’adolescente“.

“Uscivo di casa e mi sentivo dire ‘Ciao Maria’. A un certo punto ho dovuto uscire per andare a cercare (me stessa, ndr) e per farlo sarei dovuta uscire da quella casa meravigliosa che amo tantissimo e amavo anche prima“, ha spiegato l’attrice che in questi giorni sta presentando il suo nuovo libro Lara vuole essere felice.