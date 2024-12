Tutto il mondo si chiede se L’amica geniale 5 stagione si fa oppure no. Qui di seguito troverete la risposta e tutte le informazioni sull’eventuale cast completo e il numero delle puntate.

L amica geniale 5 stagione si fa? News

Quali news abbiamo sulla fortunata fiction Rai, trasposizione dei romanzi di Elena Ferrante? In molti si chiedono se L’amica geniale 5 stagione si fa o no e la risposta è che molto probabilmente non accadrà.

Come appena accennato, infatti, la storia trae ispirazione dalla trama dei libri della scrittrice. Siccome Ferrante non ne ha scritti solo quattro, le vicende delle protagoniste non hanno un seguito.

Visto il successo della serie TV in Italia e oltreoceano si deciderà di creare un seguito basato sulla sola fantasia degli sceneggiatori? Non è dato saperlo e vi terremo aggiornati nel caso in cui dovesse accedere.

Quando esce L amica geniale 5 stagione?

Quando esce la stagione 5 de L’amica geniale? La programmazione non è chiara perché sembra esclusa la messa in produzione di altre puntate dopo la fine del quarto ciclo.

Se le cose dovessero cambiare, ovviamente, vi terremo informati apportando le dovute modifiche a questo contributi.

L amica geniale 5 stagione trama

Ora che abbiamo parlando di quando si fa, passiamo a vedere qualcosa in più sulla trama de L’amica geniale 5 stagione. Prima di tutto ricordiamo che non è la storia vera di persone realmente esistite, quindi sulla carta potrebbe anche avere un seguito.

Tuttavia, la trama della fiction si basa sui libri di Elena Ferrante e il finale consente di conoscere qualsiasi spiegazione sulle sorti dei personaggi. Per tale ragione, non è credibile che possa essere sviluppato un quinto ciclo di puntate. Qui di seguito la lista dei libri da cui è tratta la serie TV:

L’amica geniale (2011)

(2011) Storia del nuovo cognome (2012)

(2012) Storia di chi fugge e di chi resta (2013)

(2013) Storia della bambina perduta (2014)

Cast, attori e personaggi

Chi sono i personaggi che potrebbero tornare in una eventuale stagione 5 de L’amica geniale se si farà? Abbiamo capito che le possibilità sono molto ridotte, se non nulle, ma proviamo a rivedere il cast completo del precedente ciclo di puntate per fare un ripasso di tutti gli attori principali:

Alba Rohrwacher è Elena ‘Lenù’ Greco

Irene Maiorino è Raffaella ‘Lila’ Cerullo

Anna Rita Vitolo è Immacolata Greco

Luca Gallone è Vittorio Greco

Antonio Milo è Silvio Solara

Edoardo Pesce è Michele Solara

Valentina Acca è Nunzia Cerullo

Antonio Buonanno è Fernando Cerullo

Giorgio Pinto è Stefano Carracci

Salvatore Striano è Rino Cerullo

Fabrizio Gifuni è Nino Sarratore

Giovanna Cappuccio è Pinuccia Carracci

Fabiana Fazio è Ada Cappuccio

Staremo a vedere se in una eventuale quinta stagione de L’amica geniale qualcuno di loro tornerà a vestire i panni dei personaggi, anche se sembra molto improbabile.

L amica geniale 5 puntate e streaming

Quante puntate sono quelle de L’amica geniale 5 stagione se si fa? Nel caso in cui dovesse uscire un nuovo ciclo di episodi, potrebbero variare tra 8 e 10. Ma vi aggiorneremo nel caso in cui ne sapremo di più.

Per quanto riguarda lo streaming, invece, tutte le stagioni sono disponibili sulla piattaforma streaming RaiPlay. Il servizio, sappiamo bene, offre una vasta gamma di prodotti tra film, programmi e fiction di ogni tipo.

Non richiede alcun abbonamento e tutto ciò che basterà fare sarà inserire una mail valida e una password.