Ospite di Domenica In Lunetta Savino ha ricevuto un videomessaggio da Lino Banfi e ha parlato di Un Medico in famiglia

Le parole di Lunetta Savino

Lunetta Savino apre le porte a una possibile nuova stagione di Un medico in famiglia? Questo è quello che si mormora sul web dopo un’intervista rilasciata dall’attrice. Savino è stata la scorsa domenica ospite da Mara Venier a Domenica In.

Dal prossimo martedì 19 novembre infatti l’attrice sarà la protagonista di Libera, una nuova fiction in cui interprete il ruolo di una giudice. Al suo fianco in questo nuovo progetto c’è anche Matteo Martari, visto di recente in Brennero. In queste anni la carriera di Lunetta ha avuto enormi soddisfazioni sia al cinema che in televisione.

Una delle prime serie che le ha permesso di ottenere l’affetto del pubblico è però senza ombra di dubbio Un medico in famiglia. Nelle prime cinque stagioni del family drama ha vestito i panni di Cettina, governante di casa Martini, ed è tornata nella sesta annata in veste di guest star.

L’ultima sua apparizione nella serie risale pertanto al 2009 e non è ritornata per le successive quattro annate. Da ormai diverso tempo Lino Banfi e il pubblico chiedono a gran voce la produzione di un’ultima stagione dello show in modo da poter concludere in maniera definitiva quelle storyline rimaste in sospeso.

Questa richiesta è stata fatta anche a Lunetta Savino in diretta tv. A Domenica In l’attrice ha ricevuto un videomessaggio da Banfi, interprete di Nonno Libero. “Lunetta sei sempre più grande e diventi sempre più bella. È più forte di me, ti devo chiamare CETTINA“, è il saluto dell’attore.

“Mi è arrivata questa voce. Lo capisco perché è una serie a cui noi tutti siamo legatissimi, ci siamo divertiti come pazzi“, ha dichiarato. Venier ha poi rivelato che Banfi spera tanto in una reunion di Un medico in famiglia e Savino ha risposto in maniera molto diplomatica. “Mai dire mai“, è ha concluso laconicamente l’intervento.