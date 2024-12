Chi sarà Hermione nella serie di Harry Potter?

La serie di Harry Potter continua a fare gola. Non soltanto ai tanti “Potterhead” sparsi in tutto il mondo, curiosi ma allo stesso tempo preoccupati di scoprire come sarà raccontata la magica storia di JK Rowling in questa nuova versione seriale.

Il progetto è di enorme interesse anche per gli attori, che sperano di accaparrarsi un posto nel cast di uno show che farà sicuramente discutere. In questi giorni sono emerse le prime indiscrezioni riguardo al cast e agli attori che potrebbero ricoprire i ruoli principali.

Secondo quanto trapelato online per le parti di Harry, Hermione e Ron si sarebbero presentati oltre 32000 persone. E tra questi ci sarebbe anche un candidato davvero speciale, come segnalato dal Daily Mail. Tra i vari candidati per il ruolo della migliore amica di Harry Potter, che nella versione cinematografica ha il volto di Emma Watson, ci sarebbe stato anche un uomo di 42 anni.

Un interprete sicuramente fuori target rispetto alla proposta del casting. Per interpretare i tre protagonisti principali si cercano infatti giovani attori che abbiano un’età compresa tra i 9 e gli anni. Proprio per questa ragione il candidato 42enne sarebbe stato rifiutato già al primo incontro.

Secondo la ghostwriter Francesca Gardiner non sono state prese ancora decisioni definitive sugli interpreti della serie di Harry Potter. Quest’ultima avrebbe definito la ricerca dei nuovi attori come “scoraggiante”. Avrebbe poi aggiunto di voler identificare i nuovi Harry, Ron e Hermione con attori che abbiano un’età compresa tra quelle definite.

La ricerca degli attori deve però mettere il turbo. Secondo le ultime indiscrezioni infatti le riprese della prima stagione dovrebbero iniziare nell’estate del 2025. La messa in onda dei nuovi episodi è invece prevista per il 2026.