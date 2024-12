Successo per Selena Gomez e Sebastian Stan

Selena Gomez e Sebastian Stan sono i veri mattatori dei Golden Globes 2025. Nelle scorse ore sono state annunciate le candidature per i migliori film e serie dell’anno. I premi saranno consegnati il prossimo 5 gennaio e la cerimonia sarà mandata in onda sulla CBS.

Tra i tanti nominati per le varie statuette ci sono Gomez e Stan. I due sono riusciti nel non facile compito di conquistare una candidatura per le loro interpretazioni in due differenti progetti. Partiamo con Selena, che quest’anno ha conquistato il pubblico sia con il cinema che con la tv.

L’attrice è infatti nel cast di Emilia Perez, che sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal prossimo 9 gennaio. Grazie al ruolo di Jessi Del Monte Gomez si è accaparrata la nomination nella categoria “Best Supporting Performance in a Motion Picture“. Tra le sue sfidanti troviamo anche Ariana Grande in Wicked, Felicity Jones, Margaret Qualley, Zoe Saldana e la nostra Isabella Rossellini.

Emilia Perez è il film che ha ricevuto più candidature ai Golden Globes 2025: ben 10 in totale. Ma per Selena Gomez non è finita qui. L’interprete si è presa anche una candidatura nella categoria “Best Performance in a Television Series – Musical or Comedy“. A convincere i giurati la sua interpretazione di Mabel nella quarta stagione di Only murders in the building.

Doppia candidatura anche per Sebastian Stan. Grazie alle sue performance l’attore si è beccato due nomination nelle principali categorie cinema, una legata ai film drammatici e una a quelli comedy. Interpretando Donald Trump in The Apprentice, Stan è entrato tra i sei candidati come “Best Performance in a Motion Picture – Drama” maschile.

Se la gioca con attori del calibro di Timothée Chalamet, Adrien Brody, Daniel Craig, Ralph Fiennes e Colman Domingo. Allo stesso modo è stata convincente la sua interpretazione in A different man.

Con questo ruolo Sebastian Stan ha conquistato una nomination nella categoria “Best Performance in a Motion Picture – Musical or Comedy“.