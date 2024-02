News e anticipazioni

Martina Pedretti | 15 Febbraio 2024

Bridgerton

Netflix ha svelato i titoli degli episodi di Bridgerton 3, in uscita in due parti il 16 maggio, e il 13 giugno.

Tutti i titoli degli episodi di Bridgerton 3

La terza stagione di Bridgerton porterà i fan a conoscere meglio Colin (Luke Newton) e Penelope (Nicola Coughlan), mentre quest’ultima affronta la sua terza volta nel mercato matrimoniale. Ora sono stati svelati tutti i titoli degli episodi di Bridgerton 3, quindi andiamo a scoprirli.

Le nuove puntate della serie di Shonda Rhimes continueranno ad adattare l’amata saga di libri di Julia Quinn. Precisamente la trama seguirà quella del quarto romanzo, Un uomo da conquistare, e non del terzo, La proposta di un gentiluomo. La storia di Benedict sarà adattata solo nelle prossime stagioni.

Ma ecco i titoli degli episodi di Bridgerton 3:

Episodio 3×01: “ Out of the Shadows ”

” Bridgerton episodio 3×02: “ How Bright the Moon ”

” Episodio 3×03: “ Forces of Nature ”

” Episodio 3×04: “ Old Friends ”

” Bridgerton episodio 3×05: “ Tick Tock ”

” Episodio 3×06: “ Romancing Mister Bridgerton ”

” Bridgerton episodio 3×07: “ Joining of Hands ”

” Episodio 3×08: “Into the Light”

Al momento non sono ancora disponibili le traduzioni in italiano dei titoli degli otto episodi. Solo prossimamente potremo scoprire in che modo si sceglierà di adattarli nella nostra lingua.

Vi ricordiamo che la season 3 di Bridgerton sarà divisa in due parti. La prima uscirà in streaming su Netflix dal 16 maggio, mentre la seconda dal 13 giugno.

Nel cast, oltre ai protagonisti, vedremo Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Claudia Jessie, Luke Thompson, Sam Phillips, Martins Imhangbe, Hannah Dodd, Ruth Gemmel, Bessie Carter e Harriet Cains.