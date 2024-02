News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 15 Febbraio 2024

Matteo Paolillo ci aveva promesso nuova musica e ha mantenuto la parola data! Sono da poco finite online nel catalogo di RaiPlay le 8 puntati finali della quarta stagione di Mare Fuori. Inutile sottolineare che la seconda metà di stagione ha regalato una serie infinita di colpi di scena e anche un cliffhanger che ci terrà con il fiato sospeso almeno fino all’anno prossimo.

I nuovi episodi hanno però regalato anche un nuovo brano firmato da Paolillo. Il cantante e attore, interprete di Edoardo nel prison drama, aveva già composto dei brani che hanno fatto parte della colonna sonora delle passate annate. Il caso più eclatante è quello di ‘O mar for, canzone che fa da sigla alla serie.

L’anno scorso è stato invece il turno di Origami all’alba, pezzo che ha ottenuto un enorme successo e ha raggiunto il triplo disco di platino. Questa volta è il turno di Foglie d’autunno. Qualche giorno fa Matteo ha annunciato la presenza nello show di un pezzo scritto di suo pugno che sarebbe stato introdotto come un nuovo brano di Cardiotrap.

La canzone in questione è stata pubblicata nelle scorse ore insieme a un video ufficiale. La clip vede la presenza di Ludovica Coscione, collega di Matteo Paolillo in Mare Fuori. Una presenza che è stata parecchio apprezzata dai fan della serie, contenti di vedere ancora una volta insieme la coppia formata da Edoardo e Teresa.

Nella clip ci sono anche diverse immagini tratte da Mare Fuori 4 e che vedono protagonisti Domenico Cuomo e Yeva Sai. “Ma ora smetti di guardare indietro e guarda qui, siamo fratelli cresciuti randagi in mezzo alla strada – canta Paolillo nel brano – ma tu non la smetti di non guardare indietro e guarda qui, sei come me foglie d’autunno sugli alberi“.