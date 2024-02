News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 15 Febbraio 2024

Un errore in Mare Fuori 4

Un errore in Mare Fuori 4? Il pubblico della serie di Rai Due è sempre più folto e, a quanto pare, sempre più attento. Proprio per questo motivo anche la svista o la distrazione più impercettibile viene notata e segnalata sul web.

Qualche giorno fa vi avevamo mostrato il piccolo errore di montaggio presente in una scena che vede protagonisti Silvia e l’avvocato D’Angelo. Adesso lo sbaglio, o presunto tale, riguarda invece il personaggio di Edoardo Conte. Come segnalato dai colleghi di Gossip e Tv, la scena in questione è presente nel quinto episodio della quarta stagione.

Ci troviamo nel cortile dell’IPM con Edoardo che si sfoga con Micciarella e Milos per la mancata collaborazione da parte dell’avvocato. Quest’ultimo infatti elude qualsiasi incontro con Conte ed evita pertanto di dirgli dove si nascondono i soldi dei Ricci.

Non dobbiamo però focalizzarci sulla trama e sulla storyline ma su un particolare, davvero impalpabile, presente nella scena in questione. I fan della serie sanno che i personaggi di Conte, Totò, Gaetano e Milos si sono fatti lo stesso tatuaggio dedicato al loro amico scomparso Ciro. Questo tattoo è presente sulla mano sinistra di Edoardo. Eppure, nella scena di cui parliamo, sembra scomparire.

Mare Fuori 4

Abbiamo provato a fare alcuni screenshot del momento in questione in Mare Fuori 4. Chi ha segnalato questa svista fa notare che sulla mano del detenuto non ci sarebbe traccia delle lettere dedicate a Ricci. Una scena girata in un momento in cui il trucco di scena era stato già rimosso?

O molto più semplicemente il tattoo in questione era presente nel ciak ma non è visibilissimo in queste foto? Entrambe le opzioni sono valide e non ci sentiamo di dare per scontata la versione riportata dal magazine e da alcuni fan.

Lo scorso 14 febbraio sono state caricate su RaiPlay le puntate conclusive (ben 8) della quarta stagione. Lo stesso giorno i primi due episodi di Mare Fuori 4 hanno debuttato su Rai Due.