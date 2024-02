News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 15 Febbraio 2024

Mare Fuori

Mare Fuori 5, cosa accadrà

Gli occhi della produzione sono già puntati su Mare Fuori 5! Lo scorso 14 febbraio sono approdate su RaiPlay le 6 puntate (più 2 aggiuntive a sorpresa) che hanno ufficialmente concluso il cammino della quarta stagione.

Chi ha avuto modo di recuperare di terminare la visione dei nuovi episodi sa perfettamente cosa è accaduto. Saprà senz’altro che ci sono stati degli addii, tanti colpi di scena e un nuovo cliffhanger con cui dovremo convivere almeno fino ai primi mesi del 2025.

Quel che si può anticipare, senza incorrere in spoiler, è che la quinta stagione viene un po’ considerata dall’equipe tecnica come quella del “rilancio” rispetto alle precedenti. I nuovi episodi dovranno infatti fare i conti con clamorose uscite di scena e probabili nuovi ingressi.

A dare un primo indizio sul futuro dello show è stato Ivan Silvestrini. Durante un’intervista rilasciata a Fanpage, il regista ha spiegato che con Mare Fuori 5 ci sarà un cambio di passo per la serie.

“La quarta chiude dei cicli che si sono aperti nella prima stagione, alcuni nella terza. La prossima sarà un rilancio, non andranno via tutti i personaggi, ma già in questi episodi è evidente che non ci sono nuovi ingressi, perché ci siamo voluti concentrare sulle storie dei personaggi a cui il pubblico si era affezionato in queste tre stagioni“, ha spiegato.

Silvestrini ha poi confermato che la volontà della produzione è quella di proseguire con la serie per almeno altre due stagioni. Ivan ha poi aggiunto che la quarta annata è stata il lato B della terza, mentre alla quinta sarà affidato il compito di “rilanciare” nuovamente la serie.

Proprio per questa ragione Mare Fuori 5 seguirà un iter già iniziato dalla prima stagione. “Un ritorno al racconto più puro della criminalità“, anticipa. L’inizio delle riprese delle nuove puntate dovrebbe avvenire, esattamente come in passato, nel mese di maggio.

Se tutto va come previsto i nuovi episodi dovrebbero debuttare a febbraio 2025. Attualmente non ci sono ulteriori indicazioni in merito…