Stefano D Onofrio | 15 Febbraio 2024

Sensualità a corte diventa una serie?

E se Sensualità a corte diventasse una serie tv vera e propria? Questa sembra essere un’eventualità tutt’altro che improbabile! Lo sketch show con protagonisti Jean Claude, Madre, Daiana, Cassandra e tanti altri è diventato ormai uno degli appuntamenti irrinunciabili per gli appassionati di tv.

Nel corso degli anni la divertente sitcom ha superato diversi passaggi da un canale all’altro e ha fatto il giro di diversi programmi. La prima puntata è andata in onda nel 2005 all’interno del programma della Gialappa’s Band. Dal 2023 Jean Claude e il resto del bislacco cast sono ritornati con GialappaShow su Tv8.

A ideare il magico mondo dello sketch show è stato l’attore e comico Marcello Cesena che, durante un’intervista rilasciata a Libero, ha aperto uno scenario del tutto nuovo sul conto del programma. Da quanto rivelato da Cesena infatti si starebbe valutando di trasformare Sensualità a corte in una vera e propria serie tv!

L’attore ha raccontato che in passato si è valutata la possibilità di trasformare lo show in un film. “C’è stata i primi anni ma naufragò perché l’idea di un film in costume spaventava i produttori italiani – ha ammesso Cesena, che però ha poi aggiunto – Ora esiste la scrittura di una bibbia, ossia un riassunto di serie, e c’è anche una produzione con cui ho un contratto, per farne un prodotto per le piattaforme“.

Avete letto bene, una serie vera e propria di Sensualità a corte e non delle mini puntate da 5 minuti all’interno di un altro programma. Da quel che è emerso il progetto è ancora in fase di lavorazione e per ora non si conoscono ulteriori dettagli in merito.

Quel che è certo è il ritorno della sitcom con nuove puntate all’interno della nuova edizione del GialappaShow. “Faremo le solite 8 puntate come sempre, credo. Ora sto scrivendo e a marzo comincerò a girare, dato che la parte che mi riguarda la produco interamente io fuori dagli studi, e poi passo tutto al programma“, ha rivelato.

“Ancora non ho idea cosa capiterà a Jean Claude questa volta: sto cercando l’argomento su cui far ruotare questa nuova serie, dato che la storia dipende anche dalle guest che avremo a disposizione. Diciamo che sto ancora raccogliendo gli ingredienti“, ha poi aggiunto.