Martina Pedretti | 14 Febbraio 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di giovedì 15 febbraio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole giovedì 15 febbraio 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 15 febbraio 2024.

Mentre Rosa è sempre più sotto pressione da parte di chi vorrebbe farle lasciare l’appartamento, Filippo e Serena vanno alla cena a cui sono stati invitati da Flavio Bianchi. Quali saranno le intenzioni nascoste dell’uomo? Riccardo è disposto ad una grande rinuncia pur di stare con Rossella. Diego e Ida finalmente si ritrovano, ma i due concordano di tenere per il momento riservata la loro relazione.

Trama puntata giovedì 15 febbraio 2024

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 15 febbraio 2024! Mentre Rosa si trova sempre più accerchiata da coloro che cercano in ogni modo di convincerla a lasciare l’appartamento, Filippo e Serena decidono di partecipare a una cena a cui sono stati gentilmente invitati da Flavio Bianchi. L’interrogativo principale è: quali oscure intenzioni ha l’uomo?

Nel frattempo, Riccardo è disposto a compiere una grande rinuncia pur di poter condividere la sua vita con Rossella. Al contempo, Diego e Ida, finalmente riuniti, decidono con saggezza di mantenere per il momento segreta la loro relazione.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario – per la replica della puntata appena trasmessa o delle precedenti.