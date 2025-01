Gli attentissimi fan hanno notato un errore presente in Squid Game 2: un giocatore dichiarato morte in un gioco riappare in quello successivo

Squid Game 2, l’errore nel gioco della giostra

La 2^ stagione di Squid Game continua a ottenere numeri brillanti su Netflix. C’era molta attesa per l’uscita del nuovo ciclo di episodi dello show, che torna a più di 3 anni di distanza dalla prima annata.

Nelle nuove puntate tanti nuovi giochi che hanno sconvolto, e non poco, i tanti fan. Ce n’è uno in particolare che ha catturato l’attenzione e in cui è stato anche scovato un presunto errore di montaggio. Ci riferiamo al gioco del Raduno.

I giocatori si dispongono su quella che sembra essere una vera e propria giostra, posta al centro di una stanza circondata da porte chiuse. Una voce chiama un numero e i partecipanti devono improvvisare una squadra composta dal numero chiamato e raggiungere una delle porte entro 30 secondi. Chi resta fuori muore.

Nel corso del gioco, tra i tanti deceduti annunciati, viene citato anche il numero 104. In una scena immediatamente successiva di Squid Game 2 si può però notare che il giocatore con il numero in questione riappare.

Se guardate con attenzione la foto qui in alto potrete senz’altro notare una donna in basso a destra che ha sulla schiena proprio il numero 104. Si tratta di un errore vero e proprio commesso in fase di montaggio che però non inficia in alcun modo la storia raccontata.

Non si tratta dell’unico sbaglio commesso in questa seconda stagione. Ha fatto il giro del web una scena dell’ultima puntata. Durante la rivolta organizzata dai partecipanti possiamo infatti notare nitidamente la presenza di un cameraman.

Un’altra inesattezza può essere scovata in qualche episodio prima. Gi-hun sogna il Front Man mentre sta dormendo nel motel in cui è rintanato e vede perfettamente la maschera da lui indossata. Si tratta però di una svista visto che non c’è stato alcun incontro vis a vis tra i due personaggi.