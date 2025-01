C’era un tempo in cui Sebastian Stan e Leighton Meester facevano coppia fissa. Erano gli anni in cui l’attore faceva parte del cast di Gossip Girl nelle vesti di Carter Baizen, personaggio ricorrente che creò non poche problematiche all’interno della serie.

Egli ebbe infatti una relazione sia con Serena che con Blair, provocando non poche frizioni tra le due amiche. Anche nella vita reale tra Stan e Meester, che dello show era assoluta protagonista al fianco di Blake Lively, ci fu una frequentazione che durò almeno fino all’aprile 2010.

Sono trascorsi ormai diversi anni da quei giorni. Leighton vive serenamente una storia d’amore di lunga data con Adam Brody (con cui ha lavorato di nuovo insieme nella serie Good Cop/Bad Cop). La coppia si è sposata nel 2014 e ha due bambini. Sebastian fa invece coppia con l’attrice britannica Annabelle Wallis dal 2022.

Qualche giorno fa, nel corso della cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2025, i due ex fidanzati si sono ritrovati nella stessa stanza. Leighton era all’evento per sostenere il marito, candidato nella categoria “Migliore attore in una serie commedia o musicale” per il suo ruolo in Nobody Wants This.

Sebastian Stan era invece doppiamente nominato. Aveva infatti conquistato una candidatura nella categoria “Migliore attore in un film drammatico” per il suo ruolo in The Apprentice e un’altra nella categoria “Migliore attore in un film commedia o musicale” per A Different Man.

Nel secondo caso è riuscita a spuntarla e a portare a casa la statuetta. In molti hanno notato che, nel momento in cui è stata annunciata la sua vittoria, Meester fosse seduta a pochi metri da lui. Ma come ha reagito? In questo video postato da Variety vediamo l’attrice sorridere e dedicare un applauso all’ex.

Sebastian Stan wins the #GoldenGlobe for best performance by a male actor in a motion picture — musical or comedy. https://t.co/0212n8KLUy pic.twitter.com/Ra5YHPKBzr — Variety (@Variety) January 6, 2025

Una reazione composta e discreta quella di Meester, che non è però sfuggita agli occhi dei fan.