Nuova serie per Leighton Meester

Leighton Meester ritorna sul canale che è stato per anni la sua casa. Ci riferiamo alla The CW, network che ha ospitato tutte e sette le stagioni di Gossip Girl. Dal prossimo mercoledì 19 febbraio infatti l’attrice tornerà alla lunga serialità con Good Cop/Bad Cop.

La serie vede al centro della trama Lou (Meester), una detective che è costretta a collaborare con il fratello Henry, interpretato da Luke Cook (visto ne Le terrificanti avventure di Sabrina). La strana coppia dovrà “fare i conti con abitanti particolari, una grave mancanza di risorse e con dinamiche molto complicate tra di loro e con il loro capo della polizia, Big Hank (Clancy Brown, che in questi giorni è anche in Dexter: New Blood) – che si dà il caso sia il loro padre“, si legge nella sinossi ufficiale.

In queste ore è stato rilasciato il primo trailer ufficiale del nuovo show che regala ai fan un’inaspettata sorpresa. C’è anche Adam Brody, che lo scorso anno si è fatto apprezzare per il suo ruolo in Nobody Wants This, che fa un cameo. Nella clip il suo personaggio, un particolare cowboy, scambia Lou e Henry per una coppia.

Tutti sanno sicuramente che Brody è il vero marito di Leighton Meester. I due sono sposati dal 2014 e hanno due figli. Non è la prima volta che la coppia condivide un progetto: in passato è già successo in diverse pellicole e nella sitcom Single Parents.

Lo scorso 5 gennaio Leighton era al fianco di Adam ai Golden Globes, dove invece ha trionfato il suo ex Sebastian Stan. Good Cop/Bad Cop non è l’unico progetto che vedrà impegnata Meester nei prossimi mesi.

L’attrice è anche nel cast della seconda stagione di The Buccaneers, serie in costume di AppleTV+. Ad annunciarlo era stata proprio Leighton con un video in cui indossa un sontuoso abito in compagnia del resto del cast.