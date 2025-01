Spunta una vecchia intervista in cui il cast di Harry Potter (Harry, Ron e Hermione) svelano come spenderanno i primi soldi guadagnati

Il vecchio video del cast di Harry Potter

Dai meandri del web è spuntato un vecchio video che vede protagonista il cast di Harry Potter. È il 2001, il primo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di JK Rowling è uscito nelle sale ed è già un successo globale. Conosciamo per la prima volta tre giovani interpreti che, di lì a poco, vedranno la loro vita cambiare per sempre.

Si chiamano Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson e sono i tre fortunati attori scelti tra centinaia di migliaia di persone che interpreteranno per tutti gli 8 i film i ruoli di Harry, Ron e Hermione.

Nonostante la loro giovane età (avevano tra i 13 e gli 11 anni) i tre mostrano una maturità non indifferente e tutt’altro che scontata. In una vecchia intervista dell’epoca viene chiesto loro come intendano spendere il primo stipendio guadagnato grazie al primo film.

“Io temo proprio che vi annoierò tutti ma ho paura che metterò tutto in banca finché non avrò compiuto 21 anni”, è la risposta perfetta e convinta di Emma Watson. Timidamente anche Daniel Radcliffe risponde alla domanda se sarà, come la sua collega, un risparmiatore.

“Probabilmente. Io…no, non ne ho idea“, risponde l’interprete di Harry Potter. L’ultima risposta è quella di Rupert Grint, decisamente brillante. “Beh, parlando come un mago…verremmo pagati con i soldi dei babbani e io non li capisco proprio“, è la risposta dell’interprete di Ron.

Fa strano pensare che siano trascorsi quasi 25 anni da questo video e che nel prossimo futuro il cast di Harry Potter avrà un look completamente diverso. Come ormai noto infatti, arriverà su HBO una nuova serie che racconterà da zero il mondo magico di JK Rowling.

L’uscita dello show è prevista nel 2027. Al momento la produzione è alla ricerca degli attori che ricopriranno i ruoli storici già amati nella saga cinematografica.