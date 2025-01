Zendaya, il valore dell’anello

È un anello il vero protagonista dei Golden Globes 2025. La cerimonia di premiazione dei migliori film, delle migliori serie tv e dei migliori interpreti dell’anno ha dato vita a un gossip senza precedenti.

Protagonista di questi rumor è stata Zendaya. L’attrice, candidata nella categoria “Migliore attrice in un film commedia o musicale” per il suo ruolo in Challengers, si è fatta notare per un vistoso anello mostrato sul red carpet. Una pietra immensa che ha scatenato diverse indiscrezioni su un suo ipotetico futuro matrimonio con Tom Holland.

Come rilanciato da TMZ il gioiello sarebbe, in effetti, un pegno d’amore regalatole dall’interprete di Spider Man durante le vacanze natalizie. La proposta di nozze sarebbe avvenuta nella casa dei Coleman con la presenza di entrambe le famiglie degli attori.

Ma qual è il valore del diamante da circa 5 carati indossato dall’attrice sul red carpet? PageSix è voluta andare a fondo nella questione e ha chiesto il parere di un esperto per valutare il costo del gioiello.

C’è intanto da premettere che, a differenza del prezioso collier, l’anello non è stato disegnato da Bulgari (di cui l’attrice è anche sponsor). Il gioiello porterebbe la firma della designer Jessica McCormack e la pietra potrebbe avere un valore che si aggira intorno ai 150mila dollari.

Insomma, un gioiello tutt’altro che economico quello regalato da Tom per promettere amore eterno alla sua amata. In molti hanno poi notato che Zendaya aveva un nuovo tatuaggio presumibilmente dedicato proprio a Holland.

Si tratterebbe di una piccola “T” sul braccio che potrebbe essere dedicata proprio al fidanzato. La coppia d’oro di Hollywood lavorerà molto presto fianco a fianco in ben due progetti. Partiranno in estate le riprese del quarto capitolo di Spider Man.

Inoltre entrambi faranno parte del cast del nuovo film di Christopher Nolan, intitolato The Odyssey. Il set aprirà il prossimo luglio.