Le prime parole di Zendaya

Quell’anello è ormai sulla bocca di tutti. La partecipazione di Zendaya agli ultimi Golden Globes 2025 ha fatto molto discutere e ha riacceso il gossip sul suo conto. L’attrice era nominata nella categoria “Migliore attrice in un film commedia o musicale” per il suo ruolo in Challengers.

Il premio è stato però conquistato da Demi Moore per la sua performance in The Substance. Sebbene sia tornata a casa a mani vuote però Coleman ha comunque fatto discutere l’opinione pubblica a causa dell’enorme anello con diamante incastonato che ha indossato durante la cerimonia.

Secondo molti quel gioiello è un dono che ha ricevuto da Tom Holland, suo fidanzato ormai da diversi anni, come promessa d’amore. TMZ ha seguito il trend e ha lanciato la bomba secondo cui, in effetti, Zendaya e Tom si sposeranno presto.

La proposta, si legge nel sito di gossip, sarebbe stata fatta dall’interprete di Spider Man durante le vacanze natalizie trascorse nella casa dei Coleman negli USA. A quanto pare non si è trattata di una proposta sfarzosa (che non appartiene allo stile riservato dei due attori) ma sarebbe avvenuta con la presenza di entrambe le famiglie.

Ma chi meglio dell’attrice può confermare o smentire il gossip? Il Los Angeles Times ha riportato una conversazione che sarebbe avvenuta tra una reporter e l’interprete sul red carpet.

“Mentre Zendaya usciva dalla sala da ballo, una giornalista del Times, da poco fidanzata, ha alzato l’anulare sinistro e l’ha indicato. Lei ha risposto mostrando il proprio gioiello sulla mano sinistra, facendo una sorta di movimento con le dita – si legge sul sito – ‘Sei fidanzata?’ Ha chiesto il Times. Lei ha continuato a mostrare l’anello, ha sorriso timidamente e ha scrollato misteriosamente le spalle“.

Insomma, se questa non è una conferma…