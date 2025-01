Se sentite già la mancanza di Nicole Wallace non disperate! La star di È colpa tua torna al cinema con Un año y un día

Un nuovo progetto per Nicole Wallace

Nicole Wallace si gode lo straordinario successo di È colpa tua. A circa un anno di distanza da È colpa mia la saga Culpables è proseguita con un secondo capitolo che ha seguito le orme del primo film. Al centro della trama ancora una volta la storia d’amore tra Noah e Nick (interpretato da Gabriel Guevara).

Tanti gli ostacoli che i due protagonisti hanno trovato nella nuova pellicola che saranno risolti soltanto con il terzo e ultimo film. La trilogia tratta dai romanzi di Mercedes Ron terminerà infatti con È colpa nostra, la cui uscita è prevista nel 2025. In attesa di scoprire come evolverà la storia, possiamo goderci un nuovo progetto che ha tra i protagonisti Nicole.

L’attrice sarà infatti protagonista di un nuovo film spagnolo intitolato Un año y un día. Si tratta di un’opera prima del regista di Álex San Martín ed è un dramma romantico che parla di seconde possibilità.

Al centro della storia troviamo il personaggio di Hugo (interpretato da Luis Fernández). L’uomo ha commesso un tragico errore in passato e ora fa di tutto per cercare di riconquistare la sua Sara (interpretata da Nadia de Santiago), la donna della sua vita.

Per riuscire a farlo si getta in una sfida tanto insolita quanto impegnativa: quella di imparare a suonare il pianoforte. Per farlo si avvarrà dell’aiuto di Nerea, interpretata dalla nostra Nicole Wallace. Quest’ultima è la sua vicina di casa che assume un ruolo fondamentale nella sua vita.

Sul web è apparso anche un primo teaser ufficiale del progetto in cui sembra che tra i personaggi di Hugo e Nerea possa esserci qualcosa di più di un semplice rapporto insegnante-alunno. Un año y un día dovrebbe uscire nei cinema spagnoli nel 2025.

Per il momento non sappiamo se uscirà anche in Italia o se uscirà su qualche piattaforma di streaming.