Le novità di XO Kitty 2

Manca sempre meno al debutto di XO Kitty 2. A circa un anno e mezzo di distanza dalla prima stagione la serie sequel della saga cinematografica To All The Boys arriverà su Netflix con una seconda stagione il prossimo 16 gennaio.

Scopriremo pertanto come evolverà l’avventura di Kitty, la sorella minore di Lara Jean, alla KISS. Nella precedente stagione la protagonista è finita al centro di diverse situazioni amorose. Non solo la storia con Dae, l’amico di penna con cui ha iniziato una storia a distanza: Kitty ha iniziato a provare dei sentimenti anche per l’amica Yuri.

Come se non bastasse a creare altra confusione ci ha pensato anche Min Ho, che sembra avere un particolare interesse per la giovane studentessa. Mancano circa 10 giorni al debutto della nuova stagione e il cast della serie ha iniziato a svelare le prime anticipazioni.

In particolare Choi Min-young e Sang Heon Lee, rispettivamente interpreti di Dae e Min Ho, hanno rivelato a Screen Rant su cosa si concentreranno i nuovi episodi della serie. “Penso che il tema dell’amicizia sia più presente in questa stagione. Amicizie come quella tra Min Ho, Dae e Q, l’amicizia tra Kitty e Q, Yuri e Kitty“, ha dichiarato Choi.

“Il racconto dei rapporti di amicizia andrà più nel profondo e potrete vedere più scene su questa cosa. Potete contare su questa cosa“, ha poi aggiunto. I due attori hanno poi sottolineato che in XO Kitty 2 ci saranno diverse new entry che porteranno ulteriore scompiglio all’interno della serie e sono pertanto curiosi di scoprire come reagiranno i fan.

Nel frattempo sul web i vari fandom hanno iniziato a fare delle teorie su cosa accadrà nelle nuove puntate e chi riuscirà a conquistare il cuore di Kitty. Nei nuovi episodi ci sarà una guest star speciale: Noah Centineo tornerà infatti a vestire i panni di Peter Kavinsky.