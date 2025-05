Il libro che legge Joe nell’ultima scena di You 5 ha un significato particolare e forse non ve ne siete accorti

Avete presente il libro che Joe legge in cella alla fine di You 5? Ha un particolare significato e forse non ve ne siete resi conto.

Cosa significa il libro letto da Joe in You 5

Perché, nelle ultime scene di You 5, la macchina da presa mette così tanto in evidenza il libro che Joe sta leggendo in cella? La motivazione è legata al contesto in cui si trova il personaggio e probabilmente non ve ne siete accorti guardando la puntata su Netflix.

Il titolo è Il canto del boia di Norman Mailer e si tratta di un romanzo true crime che racconta la storia del killer Gary Gilmore, il primo a essere giustiziato dopo la reintegrazione della pena di morte negli USA.

Così come Gilmore, anche Joe è diventato una figura nota in tutto il mondo ma, a differenza sua, alla fine accetta la responsabilità delle sue azioni. Ma perché il protagonista sceglie proprio questo libro in prigione? Come sappiamo, Joe non riesce a prendere piena responsabilità delle sue azioni e infatti biasima anche la società.

Come riporta anche il sito The Tab, Il canto del boia è il libro perfetto per lui perché si vede come vittima della società e non appena finisce di leggere pensa a quanto sia ingiusta la sua punizione. Inoltre, a un certo punto prega Bronte di ucciderlo e qui c’è un altro parallelismo con il romanzo, in quanto anche Gary Gilmore cerca una via di fuga nella morte.

Voi che cosa ne pensate del finale di You 5? Vi ha soddisfatti oppure avreste preferito vedere altro? I creatori e sceneggiatori hanno rivelato di aver avuto varie idee in mente e hanno fatto alcuni esempi in una recentissima intervista.