Chi ha visto tutta la stagione 5 di You è a conoscenza del finale e del monologo con cui si conclude la serie TV. Ecco la spiegazione del significato secondo l’attore protagonista Penn Badgley.

Il significato delle ultime battute in You 5

Joe Goldberg ha finito di manipolare le ragazze della sua vita perché You 5 si è concluso con la sua incarcerazione una volta per tutte. Da adesso in poi sarà costretto a passare la sua vita senza contatto umano e in piena solitudine.

Una punizione che, nonostante i finali alternativi pensati, secondo gli sceneggiatori è stata la scelta migliore. Ciò che ha colpito molti spettatori è il monologo con cui ci lascia il personaggio. Un discorso all’interno del quale Joe non si prende piena responsabilità delle sua azioni e ci chiede: “Non siamo tutti il prodotto dell’ambiente in cui viviamo? […] Forse il problema non sono io ma sei tu“.

Intervistato da Entertainment Weekly, Penn Badgley ha parlato del significato di queste parole. Il personaggio vuole dare la colpa agli altri oppure la serie è una critica alla società? Questa la sua risposta:

“Riguarda entrambe le cose. Per lui è una scusa ma è anche vero perché alla fine dei conti lui non è reale e noi lo siamo. Abbiamo guardato uno show su di lui e ora non esiste più. Riguarda noi, non può essere tutto su di lui. Non è reale, è semplicemente così”.

Alla fine, Badgley si è anche chiesto se davvero sarebbe stato meglio vedere Joe cambiare alla fine di You 5. In quel caso, forse, il prodotto sarebbe stato un po’ snaturato e non avrebbe avuto lo stesso successo:

“Dobbiamo davvero vederlo cambiare? Quali sarebbero le condizioni per cui ciò avvenga? La gente vuole vedere questo? Quello sarebbe una serie con un ritmo e un tono del tutto diverso e non sarebbe così popolare. Penso che la sua frase sia vera in maniera frustrante”.