Andiamo a scoprire alcuni dei finali alternativi per la storia di Joe in You 5 e perché sono stati scartati

Qui di seguito potrete leggere tutti i finali che sono venuti in mente agli sceneggiatori di You ma che poi sono stati messi da parte. Ecco come sarebbero potuto terminare le vicende di Joe Goldberg.

I finali alternativi di You 5

Se non avete visto You 5, l’ultima stagione, vi consigliamo di evitare la lettura di questo articolo perché ci saranno degli spoiler. Se invece non temete le rivelazioni possiamo cominciare a parlare del finale che ha fatto chiacchierare tutto il web.

La storia di Joe si conclude con la sua incarcerazione a vita grazie al coraggio di Bronte. Tuttavia, i creatori dello show hanno spiegato che nella loro mente sono passati vari finali alternativi:

“C’erano delle idee pazze e non eravamo tutti d’accordo. Alla fine abbiamo pensato che la morte sarebbe stata una scelta troppo facile e non abbastanza punitiva. Ci piaceva pensarlo in una specie di gabbia, strappato del suo potere. Abbiamo anche ragionato sulla sua cattura da parte delle autorità, di una persona amata o una vittima”.

Nell’intervista condotta da The Hollywood Reporter, Justin W. Lo ha fatto due esempi concreti su come sarebbe potuto finire You 5. Uno dei finali sarebbe stato in stile “Soprano”, mentre l’altro avrebbe avuto un mood molto più dark:

“Abbiamo pensato anche a un finale più ambiguo nello stile dei Soprano. Bronte avrebbe puntato la pistola a Joe e non avremmo mai saputo se avrebbe premuto il grilletto oppure no. Ce ne è stato uno più gotico in cui qualcuno lo avrebbe messo in una gabbia per poi seppellirlo”.

Alla fine, tuttavia, si è scelto dare una punizione severa a Joe: la solitudine. Come tutti i finali anche quello di You 5 ha diviso il pubblico tra coloro che lo hanno apprezzato e coloro che lo hanno criticato. Voi da che parte state?