Eva Longoria frena sul reboot di Desperate Housewives

Nonostante in passato si fosse detta entusiasta all’idea di un possibile ritorno a Wisteria Lane, Eva Longoria oggi si mostra reticente. L’attrice, che ha interpretato l’indimenticabile Gabrielle Solis nelle otto stagioni di Desperate Housewives, ha rivelato di non essere più così sicura di un reboot, principalmente a causa della riluttanza del creatore della serie, Marc Cherry.

“Mi piacerebbe tornare, ma Marc sente che abbiamo già raccontato tutto quello che c’era da raccontare”, ha spiegato Eva Longoria durante un’apparizione al programma Watch What Happens Live. Quando il conduttore Andy Cohen le ha chiesto chi avrebbe bisogno di più convincimento, la risposta è stata chiara: “Marc Cherry, il creatore. È lui il più difficile da convincere”.

Desperate Housewives è andata in onda dal 2004 al 2012 sulla ABC, con 24 episodi a stagione (eccetto la quarta, accorciata dallo sciopero degli sceneggiatori). Secondo Eva Longoria, proprio il ritmo serrato delle riprese rende complessa l’idea di un ritorno: “Non era come Sex and the City, che faceva otto episodi all’anno. Noi ne giravamo più del triplo”.

Durante la puntata, Eva Longoria ha scherzato anche sul passato sentimentale del suo personaggio, dicendo: “Ho già dormito con tutti quelli che abitano in quella strada, io e Nicollette Sheridan!”.

Nonostante le incertezze sul futuro della serie, l’affetto dell’attrice per il suo personaggio resta intatto. “Mi manca tantissimo Gaby”, ha confessato. “Mi manca essere lei.”

Non ci resta che attendere e sperare che un giorno un sequel o reboot di Desperate Housewives possa vedere la luce.