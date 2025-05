I creatori di You hanno spiegato perché Victoria Pedretti non è tornata nella quinta e ultima stagione di You

anche voi vi siete chiesti il motivo per il quale Victoria Pedretti non compare nella quinta e ultima stagione di You su Netflix? Ecco la spiegazione data dai creatori dello show.

Perché Victoria Pedretti non è in You 5

Se avete finito la quinta stagione di You, sicuramente sarete stati felici di vedere il ritorno di molti personaggi appartenenti alle stagioni precedenti. Tramite l’espediente dei social, infatti, molti attori hanno potuto fare un piccolo cameo mentre altri si sono ripresentati in carne e ossa.

Tra i grandi assenti possiamo però citare Jenna Ortega, presente nella seconda stagione, e Victoria Pedretti. Era stato rivelato che la prima non è potuta tornare a causa di altri impegni ma nessuno aveva fatto riferimento al personaggio di Love, la quale muore nel corso della terza stagione.

Finalmente, nel corso di una lunga intervista con The Hollywood Reporter, i creatori hanno fatto riferimento a tale assenza. In poche parole, la spiegazione sta nel fatto che non è stata trovata un’idea adatta per un’eventuale apparizione, come come accaduto nel caso di Marienne (Tati Gabrielle):

“Non c’era perché no… Sappiamo che è amata dai fan. Amiamo il personaggio e anche Victoria. Sarebbe stato fantastico se a qualcuno fosse venuta in mente un’idea per inserirla.

Ma il personaggio è morto e abbiamo già usato il suo fantasma nella scorsa stagione. Quindi abbiamo già dato e la sua corsa è finita. Come sceneggiatori, ci sembrava giusto che non fosse parte della storia”.

Victoria Pedretti compare solamente in un paio di flashback per pochi secondi e, purtroppo, i fan dovranno accontentarsi di quanto è stato dato loro. Voi avreste voluto veder tornare Love a sorpresa sotto forma di fantasma o sopravvissuta? Fatecelo sapere con un commento!