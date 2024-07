Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 22 Luglio 2024

shannen doherty

Jennie Garth ricorda Shannen Doherty

È trascorsa ormai più di una settimana dalla scomparsa di Shannen Doherty. La popolare attrice, nota al grande pubblico per i suoi ruoli in Streghe e Beverly Hills 90210, è morta in seguito a lunga notte con un cancro che l’ha colpita prima al seno e poi al cervello.

Tanti i personaggi noti del piccolo schermo che hanno voluto dedicare un ricordo e un omaggio alla ex collega. Dagli ex protagonisti del teen drama cult degli anni 90 fino ad Alyssa Milano, con cui Doherty ha vissuto una lunga diatriba pubblica.

Nelle ultime ore Jennie Garth, che aveva già scritto un lungo post di omaggio, ha dedicato un nuovo ricordo all’ex collega e amica. Come riportato da TVLine, l’interprete di Kelly Taylor ha raccontato l’ultima conversazione avventua con Shannen Doherty durante l’ultima puntata del suo podcast I Choose Me With Jennie Garth.

“Continuo anche a ricordare l’ultima parola che mi ha detto. Era solo un esempio del fatto che, anche se la nostra relazione era a volte complicata o contorta da forze esterne che si insinuavano per entrambi, ci amavamo comunque”, ha spiegato l’attrice.

Garth ha ricordato quando si è trovata insieme a Shannen e ad altri membri di Beverly Hills 90210 durante una convention dedicata agli anni 90. “Lei è venuta da me proprio prima che partissimo e mi ha detto: ‘Andiamo su questo aereo. Puoi venire con noi, Jennie’. E mi sembra di vederla mentre lo dice. È una cosa che continua a suonare nella mia mente“, ha raccontato.

“Sto ancora elaborando il mio immenso dolore per la perdita della mia amica di lunga data Shannen, la donna che ho spesso descritto come una delle persone più forti che abbia mai conosciuto“, aveva scritto Jennie Garth nel lungo post nei giorni successivi alla morte della collega.

“l nostro legame era reale e onesto. Eravamo spesso in competizione l’una con l’altra, ma niente di tutto ciò rifletteva la verità del nostro vero rapporto, che era basato sul rispetto e l’ammirazione reciproci“, ha aggiunto.