Stefano D Onofrio | 22 Luglio 2024

riccardo scamarcio

Svaniti nella notte numero 1 al mondo

Il film più visto al mondo su Netflix è italiano! La Top 10 mondiale delle pellicole più viste sulla piattaforma è dominata da Svaniti nella notte. Il thriller, che vede protagonisti Riccardo Scamarcio e Annabelle Wallis, è diretto da Renato De Maria ed è girato completamente in Puglia.

Al centro della trama troviamo una coppia formata da Elena e Pietro, i quali si trasferiscono in Puglia insieme ai due figli. Lei è una psicologa americana che, per amore del marito, decide di trasferirsi in Italia. Lui è un uomo dal passato burrascoso.

La scelta di vivere in Italia nasce dalla volontà della coppia di trasformare la vecchia masseria in cui abitano in un albergo. Le cose però non vanno come si aspettavano e la coppia decide di separarsi. La loro vita cambierà bruscamente quando una notte i bambini scompariranno all’improvviso. Elena e Pietro scopriranno che occorreranno ben 150.000 euro entro 36 ore per poterli riabbracciare.

Nascerà una vera e propria caccia all’uomo in cui Elena e Pietro cercheranno ogni modo per poter riavere i figli. L’ex coppia chiederà aiuto a Nicola, una vecchia conoscenza della malavita. Quest’ultimo gli propone un accordo: darà loro i soldi necessari per pagare il riscatto ma in cambio Pietro dovrà partire alla volta della Grecia per recuperare un carico di droga.

Il ruolo di Nicola è interpretato da Massimiliano Gallo, volto molto amato dal pubblico italiano. Oltre a essere nel cast di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, l’attore è stato infatti protagonista della fiction Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso.

Tornando invece a Svaniti nella notte, il film è prodotto da Picomedia (la stessa casa di produzione di un altro grande successo tutto italiano, Mare Fuori) e ha collezionato ben 14 milioni e 900mila views.