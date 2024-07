Sai rispondere a queste domande impossibili sulle serie tv? (QUIZ)

Quiz

Stefano D Onofrio | 22 Luglio 2024

Domande impossibili sulle serie tv

Il quiz che stiamo per proporti può essere portato a termine solo dai veri appassionati di serie tv!

Dopo avervi messo alla prova con gli show di casa Netflix, vogliamo oggi sottoporti a qualche domanda davvero difficile sul mondo della televisione in generale.

Abbiamo raccolto 15 dei maggiori successi di sempre e, per ognuno di loro, abbiamo posto un quesito alquanto complicato.

Il tuo compito è quello di riuscire ad indovinare più risposte possibili! Sei pronto/a? Mettiti alla prova per scoprirlo.