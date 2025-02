Cosa accadrà ai protagonisti di Stranger Things 5? Una foto avrebbe rivelato il destino di uno dei personaggi principali nell’ultima stagione. Ecco tutto quello che sappiamo.

Il destino di un protagonista in Stranger Things 5

L’ultima stagione di Stranger Things dovrebbe venire rilasciata nel corso del 2025 e alcune indiscrezioni hanno indicato il mese di novembre. In quel periodo, infatti, negli Stati Uniti si celebrerà il giorno del Ringraziamento e per tale motivo sul web si suppone che Netflix potrebbe decidere di sfruttare il fatto che molte persone rimarranno nelle proprie abitazioni.

Nel frattempo, però, non mancano le speculazioni anche su ciò che accadrà ai personaggi nella stagione finale. Nel corso del tempo, sui vari social, sono trapelate delle ipotesi in merito al destino dei protagonisti, tra coloro che si salveranno e coloro che potrebbero morire cercando di uccidere Vecna.

Al momento non abbiamo nessuna informazione certa, ma su Reddit si sta diffondendo una teoria in merito al futuro di Lucas, interpretato da Caleb McLaughlin. Sono trapelate alcune foto dal set in cui pare che lo stuntman dell’attore indossi una tuta mimetica tipica dei militari. Un indumento simile è stato visto addosso a Caleb stesso anche se nascosto da una giacca nera.

Per tale ragione, quindi, si pensa che Lucas in Stranger Things 5 potrebbe unirsi all’esercito. All’inizio o alla fine della stagione quindi esserci un salto temporale grazie al quale i personaggi saranno cresciuti e ognuno di loro avrà intrapreso un percorso diverso. Al momento, come affermato poc’anzi, non sappiamo ancora cosa succederà ma vi terremo informati.

Rimaniamo in attesa anche di scoprire la data effettiva di uscita della quinta stagione di Stranger Things. Non appena Netflix deciderà di annunciarla non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile.