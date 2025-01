Un utente del web avrebbe rivelato la data di uscita della stagione 5 di Stranger Things. Ecco quando potrebbe venire rilasciata su Netflix il finale della serie TV.

Rivelata la data di Stranger Things 5?

Era il 2016 quando Stranger Things usciva per la prima volta su Netflix e la serie TV ha fin da subito fatto breccia nel cuore di milioni di fan. E per tale ragione un anno dopo, nel 2017, è stata rilasciata la seconda stagione di nove episodi. Il passaparola si è fatto ancora più grande e lo show ha dovuto soddisfare le aspettative.

Gli attori sono stati sempre più impegnati e nonostante, i successivi rinnovi, hanno dovuto trovare dei momenti liberi per girare la serie. Ed è per tale ragione che il terzo e il quarto ciclo di episodi sono usciti rispettivamente nel 2019 e nel 2022. A distanza di tre anni, finalmente, pare che Stranger Things 5 sia pronto per essere rilasciato.

Ufficialmente non esiste ancora una data di uscita ma un utente su Twitter potrebbe aver risolto il mistero, come riporta anche il sito The Direct. Questa persona ha analizzato il codice del servizio di streaming e ha scoperto che la data di rilascio interna sarebbe fissata per giovedì 27 novembre 2025.

Si potrebbe trattare solo di una data fittizia ma avrebbe senso se si pensa alle festività negli Stati Uniti. Quel giorno, infatti, cade il giorno del Ringraziamento e milioni di persone si troveranno a casa. Non è poi così inverosimile pensare che tale opzione sia lontana dalla realtà.

Tuttavia, ad oggi, mancano delle conferme e dovremo attendere ancora qualche tempo prima di sapere se Stranger Things 5 verrà resa disponibile quel giorno. Vi terremo aggiornati.