Lana Condor torna come Lara Jean in XO Kitty 3? Una storia pubblicata da Sang Heon Lee ha fatto partire una teoria sul web

Lana Condor in XO Kitty 3?

Dopo la seconda stagione di XO Kitty manca solo lei all’appello: Lana Condor. Nel nuovo ciclo di puntate della serie spin-off Netflix ci sono stati ben due incursioni dalla trilogia To All The Boys.

Oltre al chiacchieratissimo ritorno di Noah Centineo nei panni di Peter Kavinsky (a proposito, chi è la tua anima gemella tra lui e Min Ho? C’è un quiz che ti aiuterà a scoprirlo) i fan hanno rivisto anche Janel Parrish. L’attrice famosa per Pretty Little Liars è tornata a interpretare Margot, la maggiore delle sorelle Song Covey.

Ma Condor apparirà nella terza stagione (ancora non confermata) di XO Kitty? Sul web si sta diffondendo a macchia d’olio una teoria secondo cui l’attrice sarebbe già impegnata con le riprese della nuova annata. E questa ipotesi è partita da alcune storie pubblicate prima da lei e poi da…Sang Heon Lee.

In queste ore infatti l’interprete di Min Ho si trova a Parigi per probabili impegni legati alla settimana della moda parigina. Ma non è l’unico. Poche ore fa anche Lana Condor ha pubblicato una serie di foto nella capitale francese. L’attrice però è in compagnia del marito Anthony De La Torre. Con molta probabilità pertanto è nella città dell’amore soltanto per godersi qualche giorno di relax.

Le storie Instagram di Lana Condor e Sang Heon Lee

Nonostante ci sia una spiegazione abbastanza evidente alla contestuale presenza dei due interpreti a Parigi, in tanti sui social hanno teorizzato che siano entrambi lì per le riprese di XO Kitty 3. Sui post degli attori non è difficile scorgere dei commenti di fan che sperano in questa risoluzione del mistero.

Si tratta, con un’altissima percentuale di probabilità, di un’analisi sbagliata. Le riprese della terza stagione della serie non sono ancora iniziate e Netflix non ha ancora neanche confermato la produzione di un nuovo ciclo di puntate.