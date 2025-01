La citazione di Gabriel Guevara

Gabriel Guevara e la citazione che non ti aspetti. Sono giorni parecchio intensi per l’attore. Circa un mese fa, precisamente lo scorso 27 dicembre, è arrivato su Prime Video È colpa tua, secondo film della saga Culpables che lo vede protagonista al fianco di Nicole Wallace.

Nel nuovo capitolo della trilogia ispirata ai romanzi di Mercedes Ron ritroviamo nuovamente Nick e Noah e al proseguimento della loro osteggiata storia d’amore. Tanti nuovi ostacoli si sono frapposti sul loro cammino e soltanto il capitolo finale potrà darci una risposta.

È colpa nostra, questo il titolo dell’ultimo film, potrebbe uscire già nei primi mesi del 2025. Attualmente però non c’è ancora una data precisa. Quel che è certo è che, come già accaduto per la prima pellicola, anche questa volta non sono mancate critiche alla trama e ai contenuti. In particolare sul web in tanti hanno definito “tossico” l’amore raccontato, che non dovrebbe essere visto come un esempio da seguire.

A questa critica ha risposto un mese fa anche lo stesso Gabriel Guevara durante un’intervista rilasciata a Cosmopolitan. L’attore ha dichiarato che tante altre storie raccontate al cinema hanno una struttura molto simile a quella di È colpa tua.

Guevara ha fatto l’esempio di alcuni film molto amati, tra cui un cult della filmografia italiana: Tre metri sopra il cielo. “Alla fine è ciò che vende perché, per quanto si dica che è tossico, è ciò che piace ed è un cliché che sarà sempre presente, da Twilight a Tre metri sopra il cielo. È lo stesso schema. Quindi, è ciò che vende, ciò che piace“, sono le parole di Gabriel.

Durante l’incontro l’interprete ha anche dato un consiglio al suo personaggio. “Tutti dovrebbero stare bene ed essere felici, ma io gli insegnerei a concentrarsi su se stesso“, sono state le sue parole.