In un’intervista rilasciata non molto tempo fa, Benedict Cumberbatch ha rivelato quali sono le condizioni che lo porterebbero a tornare a vestire i panni di Sherlock nella fortunata serie TV.

Le condizioni di Benedict Cumberbatch

Lo scorso ottobre la produttrice della serie TV britannica aveva aperto alla possibilità di un ritorno di Sherlock per la stagione 5:

“Amiamo quello show e c’è un futuro per lui. Un giorno, forse, se tutti lo vorranno fare. Ho ancora il set pronto da qualche parte. Forse è marcito, se vogliamo essere onesti. Sta tutto nel far coincidere i nostri progetti e convincere gli attori a tornare”.

Nelle ultime ore, inoltre, Benedict Cumberbatch ha rivelato a Variety che sarebbe disposto a rivestire i panni del personaggio ma solo a determinate condizioni. “Vorrei molti soldi“, ha esclamato per poi continuare:

“La nuova stagione di Sherlock dovrebbe essere migliore di ciò che abbiamo già fatto. Devi lasciare che ne vogliano ancora di più. C’è sempre quel prurito da grattare, ma credo che dovrebbe essere la versione superlativa di ciò che abbiamo già fatto”.

LEGGI ANCHE: Justin Baldoni crea un sito web per respingere le accuse di Blake Lively

Insomma, l’attore non chiede di certo poco agli sceneggiatori. La domanda ora è se questi sapranno soddisfare la sua richiesta oppure no. Tutto è possibile, ma per il momento pare che Sherlock 5 non sia ancora fattibile, anche visti gli impegni dell’attore nel prossimo futuro. Benedict Cumberbatch, infatti, sarà impegnato nei vari progetti dell’universo Marvel e molto altro ancora.

Staremo a vedere se prossimamente il noto attore di Hollywood accontenterà tutti i suoi fan. L’ultima stagione è andata in onda nel 2017 e da quel momento, a intervalli regolari, si torna a parlare di questo possibile revival. Tutto ora sta nelle mani di coloro che proporranno eventuali sceneggiature ai due attori protagonisti.