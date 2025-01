Gia Kim interpreta Yuri nella fortunata serie TV Netflix e in una recente intervista ha rivelato con quale personaggio vorrebbe condividere più scene in XO Kitty 3, se si farà. Ma attenzione, la risposta non è quella che vi potreste aspettare.

La decisione di Gia Kim su XO Kitty 3

Gia Kim è diventata famosa in tutto il mondo grazie alla sua partecipazione alla serie TV spin off di Tutte le volte che ho scritto ti amo. Veste i panni di Yuri, una ragazza che nella prima stagione nasconde il suo vero orientamento sessuale facendo finta di essere fidanzata con Dae, il ragazzo di Kitty.

Questo nodo viene sciolto alla fine della prima stagione e i fan hanno molto apprezzato l’avvicinamento che Yuri ha avuto con la protagonista. Tuttavia, l’attrice ha rivelato in un’intervista con Decider che vorrebbe condividere molte più scene con un altro attore, nel caso in cui XO Kitty 3 si facesse. Stiamo parlando proprio di Choi Min-young:

“Vorrei aver avuto più scene con lui. Mi piace la loro dinamica del gatto con il topo. Non so se conosci questo film coreano, My Sassy Girlfriend. Si tratta di una commedia romantica in cui una ragazza ‘bullizza’ il ragazzo per fidanzarsi con lui, ma in un modo carino.

Queste sono le istruzioni che il regista ci ha fornito, quella stessa dinamica. Mi piace perché è giocoso e divertente. Apprezzo davvero l’amicizia con Dae perché è la prima vera amicizia che aveva prima di avvicinarsi a Kitty. Quindi spero di vederli di più nella stagione 3. Sento che, anche se ne abbiamo avuto alcune insieme, non sono state abbastanza scene”.

Anche voi siete della stessa opinione? Al momento, non abbiamo informazioni certe sulla conferma della stagione 3 di XO Kitty. I fan però possono ben sperare visto il successo che il secondo ciclo di episodi ha avuto.