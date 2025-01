Prime Video sta lavorando alla trasposizione di una serie di libri e la serie TV viene descritta come una rivisitazione della figura della Strega Cattiva di Biancaneve. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La serie TV sulla Strega Cattiva di Biancaneve

La sceneggiatrice Crystal Liu e il collega James Wong stanno lavorando per la realizzazione della trasposizione sotto forma di serie TV della saga intitolata “Rise of the Empress“. Tra i produttori troviamo anche Viola Davis (Le regole del delitto perfetto), la quale ha esplicitato a Deadline il suo pensiero:

“La collana di libri di Julie C. Dao non costruisce solo un fantastico mondo fatto di opulenza e mistero nella storia asiatica, ma crea un personaggio che è ciò che deve essere. Un personaggio che trova la forza che potrebbe aiutarla a salvare il mondo”.

La saga si compone di tre romanzi: Forest of a Thousand Lanterns, Kingdom of the Blazing Phoenix, e Song of the Crimson Flower. La storia viene descritta come una rivisitazione oscura della figura della Strega Cattiva di Biancaneve, ambientata in un fantastico e antico Impero Asiatico.

LEGGI ANCHE: Anna Cathcart rivela se Lana Condor apparirà in XO Kitty 3

La narrazione segue l’unione di un principe e una principessa, i quali sono gli unici che potrebbero portare la pace nei loro Regni con tale matrimonio. Tuttavia, i problemi si intensificano quando una ragazza, Xifeng, viene messa nei guai da una potente strega. La protagonista dovrà capire se riuscirà a salvare se stessa e l’intero Regno.

La serie TV che ha tra i protagonisti anche una figura ispirata alla Strega Cattiva di Biancaneve verrà girata in Malesia e sarà composta da otto episodi. Al momento non conosciamo la data di uscita e nemmeno il nome degli attori protagonisti. Vi terremo aggiornati con tutti i dettagli del caso, come al solito.