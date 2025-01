Come ha reagito Lana Condor al cameo di Noah Centineo in XO Kitty

Noah Centineo, noto per il suo ruolo iconico di Peter Kavinsky nella trilogia Tutte le volte che ho scritto ti amo, ha condiviso un momento speciale riguardo al suo ritorno in XO, Kitty, serie spin-off della saga. In un’intervista a People, l’attore ha raccontato di aver condiviso la notizia del cameo con Lana Condor, sua co-protagonista nella serie originale, e di come ha reagito lei.

La star ha rivelato di aver inviato un messaggio a Lana Condor, che interpretava Lara Jean, e di aver ricevuto un grande supporto. “Era estremamente emozionata. Ha risposto dicendo che era fantastico, davvero fantastico,” ha detto Noah Centineo.

Riprendere il ruolo di Peter Kavinsky, questa volta come cameo nella serie guidata da Anna Cathcart, ha rappresentato una sfida emotiva per Noah Centineo. “È un po’ scoraggiante, anzi, estremamente spaventoso,” ha ammesso. “Peter Kavinsky e To All the Boys sono così amati che quasi non vuoi toccarli.” Tuttavia, l’attore non ha esitato a tornare nei panni del personaggio che ha segnato la sua carriera.

Noah Centineo ha elogiato Anna Cathcart, che interpreta Kitty, la protagonista dello spin-off. “Sta facendo un lavoro incredibile, e farei qualsiasi cosa per sostenerla,” ha dichiarato con orgoglio.

Il ritorno dell’attore nel ruolo di Peter Kavinsky è stato reso possibile grazie a un fortunato incastro di tempistiche. Noah Centineo si trovava già a Seoul per le riprese della seconda stagione di The Recruit quando la produzione di XO, Kitty lo ha contattato. “Mi hanno detto, ‘Stiamo girando a Seoul nello stesso periodo, ti piacerebbe fare un cameo?’ Ho risposto subito, ‘Assolutamente,’” ha rivelato.

Ora non ci resta che scoprire se ci saranno altri cameo nella potenziale terza stagione della serie, che al momento non è ancora annunciata.