I fan di XO Kitty 2 hanno notato un romantico parallelismo tra Min Ho e Peter (nella trilogia To All The Boys)

Quel dettaglio in XO Kitty 2

XO Kitty 2 ha reso il legame tra la serie e la trilogia To All The Boys ancora più forte. Tanti gli easter egg, i parallelismi e i dettagli che rendono ancora più stretto il rapporto tra lo show e i film con protagonisti Noah Centineo e Lana Condor.

Partiamo proprio dalle guest star che sono apparse in questa seconda stagione. Nelle nuove puntate abbiamo infatti assistito al ritorno di Centineo nei panni di Peter. Ma non è l’unico. Dal mondo di Tutte le volte che ho scritto ti amo arriva anche Janel Parrish, interprete di Margot, sorella maggiore di Kitty e Lara Jean.

Tanti poi i parallelismi tra le due storie, che abbiamo raccolto in un articolo a parte. Negli ultimi giorni però i fan che hanno completato la visione dei nuovi episodi hanno notato un altro particolare che riguarda Min Ho. Il nuovo ciclo di puntate ha esplorato il rapporto tra il personaggio di Sang Heon Lee e quello di Kitty dopo la dichiarazione con cui è terminata la prima stagione.

I fan della coppia hanno notato un dettaglio in XO Kitty 2 che rende la loro relazione ancora più magica. In molti hanno segnalato sui social che Min Ho è solito chiamare Kitty con il suo cognome, Covey. Sapete chi altro faceva la stessa cosa? Proprio Peter Kavinsky.

Nella trilogia To All The Boys infatti il personaggio interpretato da Noah Centineo faceva la stessa cosa con la sorella maggiore di Kitty, Lara Jean. Secondo i seguaci della coppia si tratterebbe di un indizio che anticiperebbe il loro endgame futuro. Durante la seconda stagione di XO Kitty è anche avvenuto un incontro tra i due personaggi.

Leggi anche: Noah Centineo vuole tornare nel mondo delle rom com dopo XO Kitty 2

Peter ha fatto notare a Kitty come Min Ho fosse ancora interessato a lei nonostante continuasse a dire di non esserlo.